Os munícipes de Oliveira do Bairro vão pagar menos pelos resíduos urbanos, em 2025. O tarifário aprovado pelo executivo municipal do concelho bairradino apresenta uma descida média de 4,5%.

Esta redução no tarifário de resíduos urbanos do Município de Oliveira do Bairro vem contrariar a tendência de subida que acontece no resto do país.

Jorge Pato, vice-presidente e responsável pelo pelouro ambiental da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explica esta descida com a “redução da quantidade de resíduos urbanos indiferenciados produzidos no concelho, em consequência dos projetos que temos implementado nesta área desde 2018 e da colaboração extraordinária da nossa população”.

O cálculo do tarifário dos resíduos urbanos baseia-se em regras definidas por lei pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), tendo como objetivo garantir tarifas justas, sustentáveis e proporcionais aos serviços prestados. Assim, o valor anual é definido tendo em conta os custos da recolha e tratamento apurados no ano anterior, para que as tarifas de cada município reflitam os custos reais do serviço.

“Quanto menos quantidade de resíduos indiferenciados tivermos, menos vamos pagar pela sua recolha e tratamento”, acrescentou o autarca, “o que nos abre a possibilidade legal de reduzir os tarifários aos nossos munícipes”.

Refira-se que, em 2023, o município bairradino registou um aumento de 8,42% na recolha de resíduos seletivos devidamente separados pelos munícipes, em comparação com o ano anterior. “Estamos a falar de mais 122 toneladas, a que corresponde mais 5,27kg de resíduos recicláveis recolhidos por habitante no concelho”, acrescentou o autarca.

A redução da quantidade de resíduos urbanos indiferenciados produzidos no concelho bairradino, nos últimos anos, é ainda mais significativa tendo em conta que Oliveira do Bairro teve o maior aumento populacional da Região de Aveiro, em termos relativos, entre os anos de 2013 e 2023. No caso do concelho de Oliveira do Bairro, mais população não é sinónimo de mais resíduos indiferenciados.

Genericamente, os vários projetos que o Município de Oliveira do Bairro tem implementado nos últimos anos, e que o tornam pioneiro a nível nacional na gestão de resíduos, passam pela entrega gratuita a moradias, a estabelecimentos comerciais, a IPSS e às escolas do concelho de três contentores ecopontos para a separação dos resíduos, cuja recolha é feita porta-porta, e de contentores para biorresíduos e compostores.

A sensibilização da comunidade para a importância da separação de resíduos e dos biorresíduos tem sido também uma aposta muito forte da autarquia oliveirense, com ações realizadas ao longo de todo o ano, para todos os públicos, desde o pré-escolar aos seniores.

O Município de Oliveira do Bairro foi premiado, em 2014, 2021 e 2022, com “Selo de Qualidade do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos”, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), em parceria com o Jornal Água & Ambiente, um reconhecimento de âmbito nacional que premeia o trabalho desenvolvido pela autarquia nesta área.