17.ª Gala Desportiva da Mealhada reconhece os melhores de 2024

O dia 27 de janeiro foi de festa para o Município da Mealhada, que viu desfilar no palco do Cineteatro Messias, os principais protagonistas do desporto no concelho, ao longo do ano de 2024.

Onze premiados nas categorias principais, a que se somaram 23 na categoria Mérito Desportivo são motivo de orgulho para o município, como fez questão de afirmar o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco. “É um dia de festa para o município, mas especialmente para os atletas, presidentes e representantes de todas as associações do concelho da Mealhada. A Câmara Municipal da Mealhada tem feito um grande investimento em infraestruturas, mas sem o trabalho de diretores, pais e atletas, o concelho não teria tanta capacidade de fornecer atletas, com o sucesso que têm tido. Vamos acreditar que o concelho da Mealhada vai continuar a ser forte no desporto, sempre unidos pelo desporto”, rematou o autarca mealhadense.

Prémios em diferentes categorias

Ao longo da noite, conduzida pelos apresentadores Rita Fernandes e Edgar Canelas, foram atribuídos sete prémios mediante candidatura e eleição do júri: Atleta do Ano, Revelação do Ano, Dirigente do Ano, Treinador do Ano, Associação Desportiva do Ano, Equipa do Ano e Prémio de Mérito Desportivo. A estas categorias juntaram-se ainda outras quatro: Alto Prestígio, Prémio Incentivo e Prémio Dedicação e Prémio Carreira, de atribuição direta do júri, independente, constituído, nesta 17.ª edição da Gala Desportiva do Município da Mealhada, por Oriana Pataco, diretora do Jornal da Bairrada, Daniel Vieira, da Rádio Clube da Pampilhosa, Bruno Gonçalves, jornalista do Diário as Beiras, e Ricardo Sousa, jornalista do Diário de Coimbra.

Para o Clube Desportivo do Luso, em particular para a sua equipa de Sub 15 (futebol) iria o primeiro prémio da noite: Equipa do ano.

No FC Pampilhosa, ficaram dois prémios: Treinador do ano, atribuído a Rui Costa, treinador da equipa de Sub 17; e Dirigente do ano, entregue a Patrícia Santos.

A Associação Desportiva do ano 2024 foi o Hóquei Clube da Mealhada, pelo seu ecletismo, com quatro modalidades distintas (Hóquei Patins, Patinagem Artística, Academia de Dança e Karaté Shotocan), de onde se realça a Patinagem Artística, modalidade de onde saíram também os atletas “Revelação do Ano”: Daniela Domingos e Alexandre Garcia, par que se sagrou campeão nacional no escalão de cadetes.

Numa altura em que o andebol nacional está em alta, o prémio Atleta do Ano foi para a pampilhosense Diana Oliveira, guarda-redes da equipa de andebol da Casa do Povo de Valongo do Vouga, que subiu à Divisão de Honra Feminina.

Surpresas da noite

Para a parte final da gala ficaram os prémios Incentivo, que reconheceu este ano o clube Luso Clássicos, pela realização da 8.ª edição do Rally Legends; e Dedicação, entregue a Carla “Cati” Duarte, vice-presidente da Associação Portuguesa Kenpo Kombat.

Um dos maiores surpreendidos da noite seria Gil Ferreira, atleta do clube S. Salvador do Campo, escolhido para Prémio Carreira, mas que está longe de “pendurar as sapatilhas”.

Foi no ensino secundário, através do FC Pampilhosa, que Gil Ferreira começou a praticar atletismo, especializando-se em provas de 800 e 1.500 metros. Na universidade, foi sempre dos melhores atletas nos campeonatos universitários. Aos 40 anos, conseguiu um 4.º lugar no campeonato nacional absoluto de maratona. Já nos escalões de veteranos, somou títulos nacionais em várias provas e, no estrangeiro, correu e venceu várias maratonas, como a de Roterdão, em 2018. Consegue conciliar uma atividade profissional desgastante, como a de professor, com a de atleta e continua a somar títulos, tendo sido, em 2024, campeão nacional de pista M50, em 3000m.

Haveria ainda tempo para aquele que foi um dos momentos mais emotivos da noite e que ocorreu na atribuição do prémio Alto Prestígio, entregue, a título póstumo, a José Manuel Cunha e que foi recebido pelo filho Miguel.

José Cunha esteve ligado ao HCM durante 20 anos e à Associação de Patinagem de Aveiro, 12 anos. Sempre puxou para o distrito de Aveiro, mais concretamente para este concelho, grandes eventos da patinagem. Foi um pioneiro no desenvolvimento das várias áreas da patinagem (hóquei patins, patinagem artística, patinagem de velocidade e skate) no distrito de Aveiro.

Ao palco do Cineteatro Messias subiram ainda todos os jogadores e equipa técnica da Seleção Nacional de Hóquei em Patins (Sub 17), equipa campeã da Europa, que foi homenageada pelo Município pelo facto de tantas vezes escolher a Mealhada para os seus estágios de preparação.

Animação não faltou

Ao longo de pouco mais de duas horas de Gala, a entrega de prémios foi enriquecida com momentos culturais e lúdicos, protagonizados, logo na abertura, pela bailarina e coreógrafa Bárbara Duarte, acompanhada pelo saxofonista Paulo Almeida e pela pianista Carolina Costa, duo que se manteve em palco durante toda a gala.

“Somos um”, coreografia com utentes do Centro de Santo Amaro – Casal Comba da APPACDM (Anadia) foi outro dos momentos que não deixou o público indiferente; assim como a apresentação do programa municipal + Movimento pela Sua Saúde, onde por instantes Edgar Canelas despiu a pele de apresentador para vestir a de monitor.

Já o ator Sérgio Lindo, do Canedo, acabaria por ser “o animador” por excelência da noite, arrancando sonoras gargalhadas à plateia.

Mérito Desportivo

Maria João Cunha – Luso Ténis Clube

Gonçalo Vieira – Luso Ténis Clube

Carlos Cunha -Trilhos Luso-Bussaco

Carlos Simões – Trilhos Luso-Bussaco

Sub-14 Femininos – CR Antes

Diana Oliveira – Casa do Povo de Valongo Vouga

Equipa Sénior – FC Barcouço

Equipa Sub-17 – FC Pampilhosa

Equipa Sub – 15 CD Luso

João Soares – HCM

José Martins -Trilhos Luso-Bussaco

José Melo – Treinador Sub-15 – CD Luso

Júlia Santos – Trilhos Luso-Bussaco

Manuel Lino – Trilhos Luso-Bussaco

Manuela Mendes -Trilhos Luso-Bussaco

Marcelo Paulo – Olhar 21

Paulo Cristina – CRCD Travasso

Rafaela Frade, Bruna Jorge e Adriana Neves – Patinagem Artística- HCM

Rui Costa – Treinador Sub-17 FC Pampilhosa

Rui de Carvalho Duarte – Kenpo Kombat

Tomás Almeida – Núcleo Karaté Pampilhosa

Tony Graça – Trilhos Luso-Bussaco

Vitor Glória – CRCD Travasso

Dinis Abreu – Juventude Pacense – Hóquei em Patins

João Silva – SC Braga – Futsal