“Águeda é Natal” afirma-se como destino turístico de inverno

Evento atraiu multidões, de vários pontos do país e do estrangeiro, que elogiaram iluminações, decorações natalícias, assim como toda a dinâmica da cidade.

“O ‘Águeda é Natal’ não é apenas um evento, mas uma celebração do que nos une enquanto comunidade. Este ano, mais uma vez, foi notório o impacto que este evento teve dos pontos de vista da dinâmica da cidade, do movimento económico e da promoção do concelho”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, que faz um balanço “muito positivo” de um evento que é “um fenómeno de sucesso” e cativa cada vez mais turistas, “que percorreram as ruas da cidade e que saem daqui com um sorriso”.

O fluxo de turistas e visitantes, que se deslocam a Águeda de uma forma cada vez mais organizada, demonstra a atratividade deste evento no calendário nacional, afirmando-se como “um evento-âncora do turismo na região” e um “destino de inverno” para muitas pessoas.

Jorge Almeida salienta que o “Águeda é Natal” é uma iniciativa que, a par da atenção mediática e das multidões, que enchem as ruas desde o dia 16 de novembro e até ontem, mobiliza um fluxo comercial e económico no concelho. “Este evento, tal como AgitÁgueda no verão, tem o carisma aguedense, que com criatividade, inovação e capacidade de surpreender a cada momento, proporciona momentos de felicidade às pessoas”, afirmou ainda o Presidente da Câmara de Águeda.

“Eu estive lá”, foi dos comentários mais repetidos nas redes sociais, com os internautas e afiançarem que visitar Águeda nesta altura tem “brilho e magia”, com muitos a garantir que “foi lindo demais” e que o “sucesso foi atingido”. Este é um destino para pequenos e graúdos, famílias e excursões de vários pontos do país e estrangeiro. “Nós fomos e adorámos”, “sou alentejana, mas tive o privilégio de ir a Águeda ver o Pai Natal” diziam outros visitantes, que mostraram o desejo de voltar e aconselharam outros a fazer o mesmo. “Vale mesmo a pena!” ou “Não me canso de ir a Águeda no Natal” foram alguns dos reptos deixados.

Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda com o pelouro do turismo, apontou precisamente a satisfação das pessoas, os sorrisos e a dinamização do território como sinais do impacto do evento.

“É esse o nosso objetivo com o investimento que fazemos neste evento, tal como no AgiÁgueda e na campanha ‘Compre em Águeda: dinamizar o nosso comércio, promover o nosso concelho, a nossa cultura e a nossa gastronomia”, disse Edson Santos, salientando que, durante 57 dias, Águeda foi um concelho que brilhou e provocou sorrisos nas pessoas. Foram muitas as recordações partilhadas nas redes sociais, com o Maior Pai Natal do Mundo, e as ruas com os guarda-chuvas cintilantes estão entre as imagens mais “instagramáveis” do momento.

“Águeda está a crescer na dinâmica concelhia e na afirmação do nosso território como destino turístico de excelência”, concluiu Edson Santos.

Momentos para recordar

Águeda concentra algumas das atrações mais criativas do Natal, com o Menor e Maior Pai Natal do Mundo, o Boneco de Neve gigante e ruas repletas de guarda-chuvas cintilantes e outras decorações, às quais se juntou um programa diversificado de atividades culturais, desportivas e lúdicas.

Este ano, o maior Pai Natal, com os seus 21 metros de altura e iluminado com mais de 250 mil led’s, contou com a “companhia” de outras figuras do imaginário infantil, bem como várias decorações natalícias, como uma árvore com 8 metros de altura, decorada por um grupo informal de crocheteiras de Águeda.

As várias ruas da cidade iluminadas e decoradas com os famosos guarda-chuvas, o encanto natalício no Parque Municipal de Alta Vila, o Mercadinho de Natal, as várias atividades que decorreram no Centro de Artes de Águeda ou na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, bem como o desporto, com a caminhada de Natal, e o comboio histórico do Vouga foram muitas outras atividades que marcaram o calendário deste evento.

Esta iniciativa, a sua magia, encanto e luz, atraíram a atenção de diversos órgãos de comunicação social, tanto locais como nacionais, que destacaram a simplicidade do dias felizes.