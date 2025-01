Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada assinala dez anos a bater recordes

Em 2024, foram mais de 12 mil pessoas que tiveram contacto com o Centro de Interpretação Ambiental (CIA) da Mealhada nas suas 472 atividades. Estes números, acima da média dos últimos anos, antecedem as comemorações do 10.º aniversário deste espaço municipal.

A entrar no 10.º ano de atividade, o Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada conheceu o seu melhor registo de sempre, com crianças, jovens, seniores, turistas e população em geral a contribuírem para os números históricos de 2024, com um total de 12.125 participantes que passaram pelas instalações ou tiveram contacto com a sua realidade através de ações deslocalizadas pela mão dos técnicos daquele equipamento da Câmara da Mealhada.

Em termos comparativos, o ano de 2023 já mostrava um grande crescimento em termos de atuação do CIA, com 9.597 pessoas envolvidas em 291 atividades, conseguindo no último ano um crescimento ainda mais acentuado, para o qual foi determinante o reforço da equipa e a diversificação dos temas e atividades oferecidas. A aquisição por parte do Município de uma viatura para este equipamento refletiu-se no bom desempenho do mesmo, ao criar uma maior autonomia para realizar trabalho externo.

O CIA levou já a sua missão – “Mais Natureza e Educação Ambiental para todos” – a quase 59 mil pessoas nas suas mais de 2200 atividades desde outubro de 2015, através de escolas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) não só no concelho da Mealhada, mas também em municípios vizinhos como Anadia, Oliveira do Bairro, Águeda, Cantanhede e Coimbra.

Algumas daquelas ações foram dinamizadas em contexto escolar, durante o ano letivo, mas outras são realizadas durante as férias de verão no âmbito do Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, do IPDJ, dos programas de atividades de Férias de Natal, Páscoa e Verão para as IPSS e a comemoração de várias efemérides ambientais com atividades diurnas e noturnas dirigidas a todas as pessoas.

Para além da programação daquelas atividades infantojuvenis, este equipamento do Município tem gerado, também, a envolvência da população em geral, assim como de inúmeros turísticas em várias ações de sensibilização ambiental.

Numa atuação direcionada em três eixos, com preocupações pedagógicas, ambientais e, também turísticas, o CIA da Mealhada localizando no Parque da Cidade, vai tirando partido deste espaço verde como “laboratório vivo” para suporte às suas ações, promovendo atividades de educação ambiental por iniciativa ou em parceria, apoiando escolas e instituições em projetos de carácter ambiental, na participação no Programa Eco-Escolas, no Projeto Rios e em vários projetos ambientais.

O trabalho que tem sido desenvolvido tem contribuído para a atribuição anual da Bandeira Verde ECOXXI que identifica e reconhece as boas práticas de sustentabilidade do Município da Mealhada e para as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Refira-se que, recentemente, o CIA foi palco do primeiro Encontro Nacional de Compostagem, reunindo mais de uma centena de participantes, a maior parte deles ligados a autarquias do país e da vizinha Espanha, que partilharam boas práticas nesta área.

Inaugurado em outubro de 2015, o CIA é um espaço lúdico e educativo equipado com modernos meios audiovisuais, microscópios, bancadas móveis, mesa interativa e outros conjuntos pedagógicos. Na zona de leitura, estão à disposição diversos recursos educativos que complementam as atividades oferecidas.

Para assinalar o 10.º ano, este equipamento municipal está a preparar um programa de atividades para celebrar esta data com vários momentos e iniciativas ao longo deste ano.