Mealhada melhora resposta nos serviços e consegue excelência no urbanismo

A melhoria da resposta dos serviços do Município da Mealhada, no último ano, motivou a realização de uma sessão de boas práticas, esta quinta-feira, dia 9, onde estiveram representantes de cerca de 60 autarquias do país. A excelência no urbanismo na Câmara da Mealhada serviu de mote para este encontro, que demonstrou, também, boas práticas em outras áreas da atuação do Município. Os números mais visíveis são os da Divisão de Gestão Urbanística, que dão conta de uma redução de 66% no tempo de espera para a aprovação de projetos de arquitetura e projetos de especialidades.

Atualmente, a aprovação de um projeto de arquitetura na Câmara da Mealhada demora, em média, 48 dias, contra os 142 registados no início de 2024. Nas especialidades, a resposta atual cifra-se nos 36 dias, quando no início do ano passado tinha uma demora média de 106 dias.

A redução naqueles tempos de resposta é um dos resultados do trabalho iniciado em janeiro de 2024, em colaboração com o Kaizen Institute, para a melhoria contínua, consolidado na metodologia Kaizen e baseado no compromisso e no envolvimento dos trabalhadores do Município para o aumento da produtividade, motivação e consequente redução dos tempos de resposta e satisfação dos munícipes.

“O que sempre nos moveu, para iniciar este processo, foi o aumento da produtividade, perante as queixas dos cidadãos. Hoje, estamos a constatar que mudámos para melhor e, se fizermos tudo isto de forma contínua e sustentada, conseguimos satisfazer os nossos munícipes e quem quer investir no nosso concelho”, disse António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, destacando “o profissionalismo dos trabalhadores do Município que, com os técnicos do Kaizen, permitiram alcançar estes números, estando mais motivados perante os resultados conseguidos”.

Para além das melhorias no Urbanismo, a autarquia avançou com o processo de melhoria contínua noutros serviços, que neste último ano também apresentaram resultados significativos, como é o caso das “Operações Águas”, com uma redução do tempo de espera na ordem de 56%, ou seja, menos 41 dias para execução de pedidos, quando em 2023 a média cifrava-se nos 74 dias.

Já nas “Operações Contadores”, a Câmara reduziu de 23 para 18 (-23%) a média de dias na resposta aos munícipes. Nos serviços de “Operações de Cantoneiros e Pedreiros”, a redução da resposta destes profissionais passou de 36,7 dias em 2023, para os atuais 30,7 dias (-16%).

Estes números foram apresentados neste encontro que juntou mais de 80 pessoas, em representação de cerca de 60 Municípios do país, como Alcácer do Sal, Felgueiras, Vila Franca de Xira, Lagoa, Portalegre, Proença-a-Nova, Seixal, Vila Real e Portimão, entre muitos outros, que aproveitaram a ocasião para questionar os resultados do trabalho levado a cabo pelas equipas do Município da Mealhada e pelos técnicos do Kaizen Institute.