Rainha Luana Piovani vai acompanhada de dois reis “locais” no Carnaval da Mealhada

Carnaval “lixo zero” e venda antecipada de bilhetes online são algumas das novidades do carnaval mais luso-brasileiro do país.

O Carnaval mais luso-brasileiro de Portugal vai manter a tradição, desta vez não com um rei, mas com uma rainha brasileira. A atriz e apresentadora Luana Piovani foi a escolhida para envergar a coroa na Mealhada, e a acompanhá-la estará não um, mas dois reis, bem conhecidos neste concelho mas também já “famosos” noutras paragens, graças ao filme que realizaram, “A Ratoeira portuguesa”. Lourenço Ligeiro e Manuel Lopes estiveram na apresentação do Carnaval, que se realizou ao início da tarde de hoje, na Câmara Municipal da Mealhada, frisando que querem voltar “a fazer história na Mealhada”, com esta participação no carnaval.

Numa apresentação conjunta, a Associação de Carnaval da Bairrada (ACB), entidade organizadora, e a Câmara Municipal da Mealhada, enquanto parceira, divulgaram os traços gerais do evento, deixando porém algumas novidades para os próximos dias, a anunciar nas redes sociais da ACB.

O Carnaval da Mealhada contará com 12 dias de festa e cinco desfiles, a começar no dia 22 de fevereiro e a terminar no dia 4 de março, com o desfile de Terça-feira de Carnaval. Uma das novidades será a venda de bilhetes antecipada, através de uma plataforma online (mantendo-se também os postos de venda físicos na cidade). Os bilhetes custam 7 euros mas este ano será igualmente possível adquirir uma recordação do carnaval (merchandising das escolas e outros), comprada online ou no dia dos desfiles.

O evento arranca com o Carnaval Trapalhão, no dia 22 de fevereiro, estando reservado para o dia seguinte o Carnaval Palmo & Meio, que voltará a reunir cerca de 1500 crianças das escolas e IPSS do concelho.

À semelhança dos anos anteriores, as Noites da Tenda vão animar toda a época festiva com grupos musicais e outras atrações. Os desfiles com as quatro escolas de samba – GRES Amigos da Tijuca, GRES Batuque, GRÉS Real Imperatriz e Sócios da Mangueira acontecem no Domingo Gordo e Dia de Carnaval, estando igualmente previsto o Desfile Noturno na véspera.

Haverá “ajustes” nos desfiles que, porém, não foram revelados nesta sessão. “Podemos adiantar que haverá momentos apoteóticos e que estes ajustes irão beneficiar, quer quem está a desfilar, quer quem está a assistir”, garantiu Mafalda Novais, vice-presidente da ACB.

Carnaval Lixo zero

Vítor Ferreira, presidente da ACB, explicou que esta edição do carnaval tem integrado um projeto de sustentabilidade: “Carnaval Lixo 0: + Samba – Lixo”. Para além da separação do lixo nas escolas de samba, a ideia é também recolher tecidos, com dois fins: entrega na Loja Social da Mealhada para recuperação; ou entrega para reciclagem cujo retorno será direcionado a pessoas carenciadas. Será a Câmara Municipal a fazer a recolha de todo o material para reciclagem e a encaminhar para as respetivas entidades. “O nosso objetivo é comum: diminuir, cada vez mais, os resíduos que vão para aterro”, referiu o presidente da câmara, António Jorge Franco.

Sobre a rainha e os reis

Luana Piovani nasceu em São Paulo (Brasil) a 29 de agosto de 1976. É atriz, apresentadora e produtora teatral. Começou a sua carreira como modelo, mas foi na televisão e no teatro que se tornou conhecida do grande público. Está neste momento a participar na série O Clube, em exibição na Opto.

A atriz ganhou vários prémios ao longo da sua carreira pela prestação no elenco de novelas e filmes brasileiros, tendo começado pela minissérie Sex Appeal, em 1993 e participado na novela Malhação, Suave Veneno e Pé de Jaca, entre outras. “O Homem que Copiava”, e “A Mulher Invisível” foram alguns dos filmes que lhe valeram prémios pelo seu desempenho enquanto atriz.

Luana Piovani participou em várias séries e minisséries, onde se destaca “O Quinto dos Infernos” e “O Sítio do Pica Pau Amarelo”, tendo apresentado o programa Saia Justa, do canal de televisão por cabo GNT.

A Rainha do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada foi eleita pela revista VIP, da Editora Abril, como “a mulher mais sexy do mundo”, em 1997, e em 2016, foi capa da primeira edição da nova Playboy Brasil.

Quanto a Manuel Lopes e Lourenço Ligeiro, são dois jovens da Mealhada que decidiram levar a cabo o filme “A Ratoeira Portuguesa”, uma comédia hilariante que esgotou, por quatro sessões, o Cineteatro Messias em 2023. Os dois reis (de S. Romão e Cardal, respetivamente) são ex-alunos do curso de Multimédia da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, da Mealhada, e conseguiram planear e executar, com a ajuda de Tomás Estarreja e outros colegas, um filme com uma simples câmera Sony e um microfone de 20 euros, numa “obra” com três semanas de gravações no concelho da Mealhada e na Praia de Mira, que catapultou os jovens para a fama por entre a famosa e emblemática scooter azul e o roubo de catalisadores numa aventura épica.

Os Reis do Carnaval Luso Brasileiro, que iniciam agora carreiras nas áreas do digital, marketing e multimédia, dizem ter mais ideias na cabeça para continuar a produzir comédias, quem sabe uma trilogia hilariante que vai continuar a dar vida à Ratoeira Portuguesa.