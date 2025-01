Videovigilância urbana visa reforçar segurança em Águeda

A Câmara Municipal de Águeda vai instalar um sistema de videovigilância urbana, em locais estratégicos da cidade, para prevenção e redução da criminalidade, numa colaboração estreita com a GNR, que ficará responsável pela operacionalização dos equipamentos.

Este é um projeto que iniciou há mais de um ano, com o estudo dos locais estratégicos para a instalação das câmaras, bem como com o levantamento dos recursos necessários para a operacionalização do sistema. Pretende contribuir, objetiva e decisivamente, para o reforço das condições necessárias para a proteção de pessoas e bens, para a prevenção de atos criminais, comportamentos desviantes, conferindo igualmente maior eficácia operacional por parte da GNR em caso de incidentes e constituindo um importante mecanismo complementar da atividade policial, nas dimensões preventiva e reativa, no termos definidos por lei.

Meia centena de câmaras

“Estamos atentos aos fenómenos e movimentos que têm surgido e estamos certos de que este sistema será uma mais-valia para as forças de segurança e vai contribuir tanto para a prevenção como para a inibição de atos criminosos”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, sublinhando que a concretização deste projeto é uma medida de proteção dos cidadãos e bens.

Apesar de os números mais recentes evidenciarem, entre 2023 e 2024, uma redução significativa da criminalidade no concelho, de menos 230 crimes, a instalação deste sistema pretende ser mais uma ferramenta ao dispor das autoridades, que pretende aumentar a sensação de segurança da população e dissuadir a atuação criminosa.

“Ao circularmos num local que sabemos que estes dispositivos estão instalados, temos uma perceção de segurança mais reforçada e isso é uma mais-valia para os cidadãos residentes e para todos aqueles que nos visitam”, apontou ainda Jorge Almeida.

Ao todo, vão ser instaladas cerca de meia centena de câmaras, espalhadas pelo perímetro urbano de Águeda, num projeto que resulta da cooperação entre o Município de Águeda e a GNR. Uma parceria institucional existente em muitas áreas de atuação, mas que neste projeto em concreto permitiu a definição dos locais de instalação das câmaras e a sua operacionalização.

As câmaras de alta definição, dotadas de capacidade de visão noturna e análise inteligente de imagem, vão estar ligadas a uma central de monitorização operada pela GNR, garantindo uma vigilância contínua e uma rápida mobilização em caso de necessidade.

“A implementação de um sistema deste género, para ser eficaz, exige uma abordagem técnica meticulosa, baseada na inovação tecnológica, e uma colaboração estratégica com as forças de segurança do concelho para que possa ser eficaz e tenha resultados práticos desejáveis”, sublinhou Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda com o pelouro das Tecnologias da Informação e Estratégia Cidade Inteligente, reiterando que a parceria com a GNR constitui “um pilar fundamental para o sucesso deste projeto”, que, por um lado, “permite uma análise rigorosa das necessidades específicas de segurança da cidade” e, por outro, é essencial para “a otimização da rede de videovigilância que vai ser implementada”.

É, salienta ainda Edson Santos, um exemplo da cooperação com vista “à proteção e serviço à nossa comunidade”.

O protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de Águeda e a GNR foi aprovado em reunião de câmara, na última quinta-feira, será assinado formalmente entre as duas entidades e seguir-se-á a implementação do sistema, de forma faseada e coordenada com a força de segurança.

O projeto segue, agora, para as autorizações formais e legais por parte do Ministério da Administração Interna e Comissão Nacional de Proteção de Dados.