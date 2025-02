Anadia FC realizou I Torneio de Hóquei em Patins Sub11 Feminino do distrito de Aveiro

Este torneio teve a organização conjunta do Anadia FC e do Agrupamento de Escolas de Anadia, no âmbito da Prova de Aptidão Profissional da aluna Mariana Silva, que é monitora no clube bairradino.

O Pavilhão Municipal de Anadia foi, no passado dia 25 de janeiro, palco do I Torneio Feminino de Hóquei em Patins Sub11 no distrito de Aveiro.

Anadia Futebol Clube, Associação Académica de Coimbra, Amigos da Freguesia de Arazede e União Desportiva Oliveirense foram os clubes que, com as suas equipas totalmente femininas do escalão Sub11, participaram neste evento. Ao todo, reuniram-se mais de 30 atletas, com idades compreendidas entre 10 e 11 anos.

Este torneio teve a organização conjunta do Anadia FC e do Agrupamento de Escolas de Anadia, no âmbito da Prova de Aptidão Profissional da aluna Mariana Silva, que é monitora no clube bairradino. A jovem de 18 anos, também atleta da modalidade, mas a jogar noutro clube, organizou, em conjunto com estas duas entidades, o I Torneio Feminino de Hóquei em Patins Sub11.

“A ideia surgiu da minha experiência como praticante da modalidade, onde me apercebi da inexistência de torneios direcionados às equipas femininas em todos os escalões de formação”, afirmou Mariana Silva ao JB. Para a atleta e monitora do AFC, na secção de hóquei em patins, a realização de torneios para as camadas jovens é importante, especialmente no feminino, pois só assim é possível “promover e desenvolver a modalidade” nesta secção.

Para além disso, outro dos motivos que a levou a organizar este evento, foi o facto de se ter apercebido que “nunca tinha sido realizado [um torneio] neste escalão só para atletas do sexo feminino, pelo que me motivou mais no meu objetivo de o conseguir concretizar.” Foram muitos os “comentários positivos que recebi da Associação de Patinagem de Aveiro, assim como dos vários elementos dos clubes participantes que me levaram a perceber que este tipo de evento deve ser repetido e mantido de forma regular”, revelou ao JB.

Realizar um torneio no feminino de um escalão jovem, como este de Sub11, tem “grande importância para combater o estereótipo de que o hóquei em patins, e o desporto em geral, é violento para raparigas, mentalidade que ainda persiste em alguns elementos da sociedade”. Já no meio desportivo, “penso que esta situação praticamente já não se verifica”, afirma Mariana Silva.

Quanto à organização deste torneio, admite ter gostado bastante da experiência e ter vontade de repetir o feito. “Gostei muito da experiência, gostei daquilo que fiz e desta área, que é a organização de eventos, o que me motiva para prosseguir estudos neste âmbito. Foi um evento muito positivo de todas as maneiras, espero que haja mais oportunidades para fazer mais torneios, talvez até com mais equipas.”

Este dia, 25 de janeiro, ficou marcado na história do hóquei em patins do distrito de Aveiro e fica para a história de Mariana Silva, que concretizou o seu grande objetivo de desenvolver e promover a modalidade no Feminino.