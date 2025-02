André Chambel reassume Concelhia do CDS e prepara “equipa forte” para autárquicas

Em Oliveira do Bairro, a nova Concelhia volta a ser presidida por André Chambel. Foram igualmente a votos as restantes Comissões Políticas Concelhias e a Distrital do CDS.

Decorreram no dia 1 de fevereiro, as eleições para os órgãos concelhios e distritais do CDS.

Em Oliveira do Bairro, a nova Concelhia volta a ser presidida por André Chambel e tem como vice-presidentes Ana Rita Jesus, João Bastos, Marco Alves, Miriam Zulay Ferreira, Maria José Gregório, José Cotrim Laranjeira e Gina Diogo. Elisabete Reste Rei é a nova secretária da Comissão Política Concelhia (CPC), que conta ainda, como vogais, João Carlos Silvano, Eliana Rosa, Jennifer Cuoco, Jéssica Lourenço, Márcio Ferreira, Cristina Liberal, Carlos Marques da Silva, Donzília Samagaio, João Melo e António Pato.

Foi igualmente eleita a nova Mesa do Plenário Concelhio, presidida por Jorge Pato, tendo como vice-presidente Victor Oliveira e como secretária Susana Martins.

Paralelamente, decorreram as eleições para os órgãos distritais de Aveiro do CDS, nas quais foi eleito Pedro Magalhães (Vale de Cambra) como novo presidente da Comissão Política Distrital (CPD).

Oliveira do Bairro reforça a sua presença nos órgãos distritais, sendo representada por André Chambel e António Pato, que assumem as funções de vice-presidentes da CPD, e por Ana Rita Jesus e João Bastos, que passam a integrar o órgão como vogais. Na Mesa do Plenário Distrital, Oliveira do Bairro contará ainda com Jorge Pato, que assumirá a vice-presidência.

A participação dos militantes e o reforço da representatividade concelhia, ao nível distrital, “demonstram o compromisso do CDS de Oliveira do Bairro no fortalecimento da sua atuação política junto da comunidade”, refere o partido.

No mesmo dia, realizou-se a primeira reunião da Comissão Política Distrital, onde um dos temas centrais foi a preparação das eleições autárquicas que se realizam este ano. A nova CPD considera estas eleições uma prioridade “e trabalhará ativamente para apresentar candidaturas fortes e comprometidas com o desenvolvimento dos concelhos do distrito”.

Ganhar a Câmara e todas as Juntas

Questionado pelo JB sobre o processo de definição da equipa do CDS que irá disputar as próximas eleições autárquicas em Oliveira do Bairro, o presidente da concelhia, André Chambel, realçou que este “será conduzido com ponderação e responsabilidade, garantindo que a solução será a melhor para o concelho” e que, a devido tempo, será apresentada uma candidatura forte e mobilizadora”.

Ainda assim, o CDS Oliveira do Bairro assume, desde já, “uma ambição clara”: vencer a Câmara Municipal (que é atualmente CDS), conquistar a maioria na Assembleia Municipal e garantir a vitória em todas as (quatro) Juntas de Freguesia (neste momento, tem apenas a União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa).

“Queremos apresentar um projeto sólido, que responda às necessidades da população, baseado na proximidade, na competência e na capacidade de gestão. O nosso compromisso é trabalhar para construir um concelho mais dinâmico, com políticas que promovam o desenvolvimento económico, a qualidade de vida e a participação ativa dos cidadãos”, realçou André Chambel.

Nas restantes Comissões Políticas Concelhias do distrito de Aveiro e no que diz respeito à Bairrada, foram eleitos Pedro António Machado Vidal em Águeda, Sandra Marisa Queiroz Ferreira da Silva em Anadia, e Hugo Miguel Nunes Santos em Vagos.