Concelho de Oliveira do Bairro tem dois campeões mundiais de ornitologia

Paulo Ferreira, da Mamarrosa, especialista na criação de canários, sagrou-se, pelo sexto ano consecutivo, campeão do mundo na categoria de frisados do sul. Na Giesta (Oiã), mora o jovem Bernardo Agostinho, que tem apenas 19 anos, mas já é um caso de sucesso da ornitologia na Bairrada.

Há na Mamarrosa um supercampeão de ornitologia. Paulo Ferreira, especialista na criação de canários, sagrou-se, pelo sexto ano consecutivo, campeão do mundo na categoria de frisados do sul. “É uma raça especial, porque temos de preparar os pássaros para que tenham a forma de um número sete”, salienta.

Quanto ao título alcançado, reage, de forma humilde, com uma curta frase: “Já é habitual”, refere Paulo Ferreira com a maior simplicidade possível e como se estivéssemos a falar de um feito banal.

Este novo título do ornitologista bairradino, alcançado no Campeonato do Mundo que decorreu em Santa Maria da Feira no final do mês passado, é mais um resultado extraordinário, só ao alcance de alguém que se dedica apaixonadamente à canaricultura desde tenra idade. “Desde os meus 13 anos que sempre gostei de canários”, recorda, mas só em 1994 comprou o seu primeiro canário de competição, mais especificamente um lancashire. Dois anos depois, obtinha, em Espanha, o seu primeiro título internacional. De lá para cá, construiu uma carreira, da qual constam dois títulos de vice-campeão do mundo e seis de campeão do mundo. “Isto é um vício e cada vez maior!”, refere.

Paulo Ferreira, sócio do Clube Ornitófilo da Beira Litoral, sedeado em Oliveira do Bairro, e da Associação Ornitológica Cidade de Aveiro, lembra que o seu sucesso é fruto de “muito trabalho e de muita dedicação” a uma modalidade que, adverte, “não é barata”. Atualmente, tem canários de várias raças – frisados do sul, frisados do norte, fiorinos e poupa alemão – num total de cerca de cinquenta pássaros.

Bernardo Agostinho também brilha em Santa Maria da Feira

O jovem Bernardo Agostinho, residente na Giesta (Oiã), tem apenas 19 anos, mas já é um caso de sucesso da ornitologia na Bairrada. O jovem bairradino, praticante da modalidade há sete anos, marcou presença no 72.° Campeonato do Mundo com nove pássaros e os resultados obtidos não podiam ter sido melhores: um primeiro lugar na classe Moca Vermelho Cinzento e um terceiro lugar na classe Preto Castanho, ambos Bengalins do Japão, num evento que juntou cerca de 22 mil aves a concurso. Apesar destes excelentes resultados, Bernardo Agostinho já está focado no próximo Campeonato do Mundo que terá lugar na Bélgica. “O objetivo é fazer melhor. O ideal é ser campeão em todas as classes”, refere, acrescentando: “vou lá e vou trazer prémios”.

Bernardo Agostinho, sócio do Clube de Ornitologia da Beira Litoral, sedeado em Oliveira do Bairro, entrou para a ornitologia por influência do seu pai e do seu irmão, também eles apaixonados pelos pássaros.

Pedro Neves