Museu LOAD ZX, em Cantanhede, acolhe Gala GOTY

Pela primeira vez o evento decorreu em língua inglesa e teve apresentação de Cristiana Reis, jornalista da SIC, e João Diogo Ramos, fundador do Museu LOAD ZX. Evento contou ainda com a presença de Crispin Sinclair, filho de Sir Clive Sinclair, que esteve de visita ao museu com a família.

O Museu LOAD ZX, em Cantanhede, foi pelo terceiro ano consecutivo o palco da Gala GOTY – os prémios do blogue Planeta Sinclair, iniciativa que celebra os jogos lançados no ano de 2024 para o ZX Spectrum. Um dos momentos mais aguardados do ano no que ao ZX Spectrum diz respeito, é co-organizado pelo Museu desde 2021 e realizado ao vivo, a partir de Cantanhede, com transmissão em direto via Youtube para todo o mundo desde 2023.

O evento contou com a apresentação da jornalista da SIC, Cristiana Reis, e João Diogo Ramos, fundador do Museu LOAD ZX.

A edição deste ano do evento, que decorreu nas instalações do Museu LOAD ZX, contou também com um visitante muito especial – Crispin Sinclair, um dos filhos de Sir Clive Sinclair, criador do computador ZX Spectrum e de tantas outras invenções presentes no museu, esteve em Cantanhede, acompanhado da esposa e filhos.

Na ocasião, Crispin Sinclair disse estar perante “a maior coleção” que alguma vez viu de produtos da Sinclair, o que lhe trouxe memórias de infância, como, por exemplo, “as calculadoras ou o relógio digital black watch presentes no museu”. Destacou ainda “a importância de fazer a visita com os filhos”, a quem pôde mostrar “muitos objetos que nunca tinham visto antes” e transmitir a sua importância.

Sobre os prémios atribuídos na gala GOTY, André Luna Leão, fundador do Planeta Sinclair, disse ser “um dos melhores anos de sempre, com mais de 140 jogos de qualidade extraordinária nomeados, oriundos de países como Portugal, Brasil, Espanha, República Checa, Reino Unido, Rússia, Bélgica, Japão, entre outros”. Destacou ainda a grande evolução da gala GOTY que “caminha claramente no sentido da maior projeção e internacionalização, que motivou o início da colaboração com o museu em 2020”.

Quanto aos vencedores, o jogo Aliens: Neoplasma 2, da equipa Sanchez Crew, oriunda da Europa de Leste, foi o grande vencedor, alcançando o título de GOTY (Game Of The Year, ou seja, Jogo do Ano), bem como os troféus de Melhores Gráficos e Melhor Jogo de Arcade e Ação. Nesta categoria principal, o pódio ficou completo com o segundo lugar para “El Bigotudo” e o terceiro para “Hafoc Tor”.

O evento foi também palco da apresentação do segundo grande vencedor do Hall of Fame do Museu, uma iniciativa assente no voto popular, que escolhe anualmente um jogo dos grandes clássicos da época dourada do ZX Spectrum para figurar nas paredes do museu. Depois de no ano passado o jogo Chuckie Egg ter vencido, este ano, o público ditou que o vencedor fosse Target Renegade.

Houve ainda tempo para anunciar uma nova categoria, já a partir do próximo ano, e que consiste em jogos para a plataforma ZX Spectrum Next lançada nos últimos cinco anos, algo que vinha a ser reclamado pelo público.

Ao intervir na sessão de encerramento, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Cardoso, destacou “o sucesso da iniciativa e a enorme dinâmica de afirmação do Museu LOAD ZX no contexto nacional e internacional”, fruto do “trabalho e dedicação de uma equipa extraordinária, liderada por João Diogo Ramos”.

O autarca destacou, por outro lado, duas importantes premissas subjacentes à criação desta unidade museológica: “por um lado, uma dimensão pedagógica, que pode e deve ser potenciada; por outro, uma dimensão turística, por se tratar de um ativo diferenciado e que pode atrair novos visitantes”.

Já João Diogo Ramos, do Museu LOAD ZX destacou como grande novidade deste ano “a apresentação de jogos que estão em desenvolvimento e se espera que sejam lançados ao longo de 2025, trazendo um novo interesse ao evento, pois passa a ser um local de eleição para se saber o que se está a fazer em matéria de novos jogos para estes computadores”.

Realçou ainda o facto de na “cerca de uma centena de participantes presentes, estarem pela primeira vez criadores de jogos a concurso”, que viajaram desde Espanha, como por exemplo Tomás Martin, criador do jogo The Blond. A estes, juntou-se mais de um milhar de visualizações que a gala já conta no YouTube do Museu, sendo de esperar que este número aumente significativamente nos próximos dias.