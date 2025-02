Plano de Comunicação no Desporto da Mealhada premiado com 2.º lugar

Este prémio, entregue pela Cidade Social, promotora do programa Município Amigo do Desporto, destaca a importância das boas práticas de comunicação nas autarquias.

O Município da Mealhada foi distinguido com o 2.º lugar no Prémio de Reconhecimento do “Plano de Comunicação no Desporto”, no âmbito do programa Município Amigo do Desporto.

A cerimónia de entrega do prémio decorreu durante o Seminário realizado na passada sexta-feira, no Cineteatro Messias, na Mealhada, subordinado ao tema “O Desporto precisa de todos. Como? Comunicação. Desafios e Oportunidades”, no qual participaram oradores de vários quadrantes ligados, quer ao desporto, quer à comunicação, seja no contexto das autarquias, seja no contexto de instituições e empresas ligadas às duas temáticas, como a Federação Portuguesa de Futebol, o Sporting Clube de Braga ou a Cision.

Este prémio, entregue pela Cidade Social, promotora do programa Município Amigo do Desporto, destaca a importância das boas práticas de comunicação nas autarquias, incentivando a adoção de abordagens estruturadas e inovadoras na disseminação da informação, seja através de meios online ou offline. O primeiro lugar foi conquistado pelo Município da Covilhã, tendo a Mealhada obtido o segundo prémio.

O prémio foi entregue pelo coordenador nacional do programa, Pedro Mortágua Soares, e recebido pelo vereador do Desporto da Mealhada, Ricardo Santos, em reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo município na implementação de um plano estruturado e eficaz de comunicação na área do desporto e da atividade física. Ricardo Santos, destacou os benefícios que a troca de experiências possibilitou a todos os Municípios presentes neste encontro. “O Objetivo de todos nós é chegar à nossa população com os diversos programas de que dispomos e, neste sentido, é importante criarmos as melhores ferramentas para que a comunicação do desporto seja eficaz”, sublinha.

Este Prémio procura reforçar que “a partilha de boas práticas constitui uma metodologia com impacto positivo na gestão do desporto e na promoção de iniciativas inovadoras e sustentáveis nos municípios portugueses. A comunicação, tanto interna como externa, desempenha um papel crucial na interação das organizações com as suas comunidades, facilitando a transmissão clara e eficaz dos objetivos e conquistas”, refere a Cidade Social.