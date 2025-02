Rally de Portugal vai passar por Águeda

Foto: João da Franca /ACP

O Rally de Portugal vai ganhar ainda mais destaque na região, com a inclusão de três novos concelhos no percurso: Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, que recebem duas classificativas estreantes. A Turismo Centro de Portugal (TCP), o Automóvel Club de Portugal (ACP) e os municípios do Centro de Portugal que acolhem este ano o Vodafone Rally de Portugal assinaram ontem (quarta-feira), na Figueira da Foz, o contrato-programa que oficializa a passagem da icónica prova automobilística pela região.

A 58.ª edição do Rally de Portugal decorre de 15 a 18 de maio, com os dois primeiros dias a serem disputados no Centro de Portugal.

Como nos últimos anos, Coimbra será o cenário da cerimónia de partida, no dia 15 de maio, seguindo-se a já tradicional superespecial urbana da Figueira da Foz, que marca o início da componente competitiva.

No segundo dia, 16 de maio, os automóveis aceleram pelas classificativas de Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, na Região de Coimbra, antes de rumar à Região de Aveiro, onde os novos troços de Águeda/Sever do Vouga e Sever do Vouga/Albergaria-a-Velha prometem trazer ainda mais espetacularidade à prova.

Impacto económico e projeção internacional

Durante a assinatura do contrato-programa, Anabela Freitas, vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, considerou que a TCP “só poderia apoiar o Rally de Portugal, por várias razões”. “A primeira razão é que o Rally de Portugal está no ADN de quem nasceu na região Centro, independentemente do concelho. Muitos de nós recordam-se das etapas noturnas e das noites passadas nas serras para ver passar os carros. Eu sei que o Rally é de Portugal, mas as melhores etapas estão aqui no Centro”, salientou.

Anabela Freitas destacou também o impacto positivo do Rally de Portugal no turismo. “Um dos grandes desígnios da Turismo do Centro é aumentar o número de estadas no nosso território. Em 2024, a estada medida do turista durante a prova foi de 1,8 noites na nossa região, um número acima da média anual. Com a entrada de três novos concelhos, estou certa de que o impacto será ainda maior”, frisou. Além disso, acrescentou, “os países que são impactados pelas imagens do Rally, nomeadamente nas transmissões televisivas, são os países emissores de turismo para a região Centro. Por tudo isto, espero que a parceria entre a TCP, o ACP e os municípios da região Centro continue por muitos anos e que o Rally de Portugal continue a ser uma marca mundial associada à marca Centro de Portugal”.

Carlos Barbosa, presidente do ACP, realçou o crescente protagonismo do Centro de Portugal no evento: “Cada vez mais, o Rally de Portugal está no Centro. O difícil é termos dias suficientes para incluir tantos troços no Centro. Agradeço às câmaras municipais e à Turismo Centro de Portugal, que nos têm acompanhado nesta aventura desde 2019. Sem vocês, seria impossível haver Rally de Portugal. Agradeço também a todas as pessoas da região, que nos recebem com muito carinho. Os troços aqui têm sempre muito público e muita segurança, o que é muito importante. Vai ser um Rally muito bom, com troços novos e com algumas mudanças nos troços já existentes. Acredito que vai ser o melhor Rally de sempre até hoje feito na região Centro”.

A assinatura do contrato-programa teve lugar na Casa do Paço, na Figueira da Foz, onde estiveram, além de Anabela Freitas e Carlos Barbosa, o diretor de operações do ACP, João Mendes Dias, o anfitrião, Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, e os autarcas representantes dos restantes municípios da região envolvidos: Jorge Almeida (Águeda), António Loureiro (Albergaria-a-Velha), Luís Paulo Costa (Arganil), Rui Sampaio (Góis), Ricardo Pardal (Mortágua), Pedro Lobo (Sever do Vouga), Francisco Veiga (Coimbra) e João Santos (Lousã).