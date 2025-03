Águeda é a primeira cidade europeia a receber o Kriol Jazz Festival

O Kriol Jazz Festival vai acontecer pela primeira vez fora da Cidade da Praia (ilha de Santiago, Cabo Verde), numa extensão cultural que resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Águeda. O evento cabo-verdiano, que promove a música de inspiração crioula, vai acontecer no Centro de Artes de Águeda nos dias 29 e 30 de março e contará com a presença, na sessão de abertura, do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Augusto Veiga.

“Portugal e Cabo Verde partilham uma ligação cultural profunda e enraizada na história, na língua e nas tradições”, afirma Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que “é com grande satisfação que estabelecemos esta parceria cultural com a organização do Kriol Jazz Festival e com a qual conseguimos trazer para Portugal, que terá Águeda como palco, um dos mais aclamados festivais de música do mundo”.

Edson Santos, responsável pelo pelouro da Cultura, realça que “mais do que uma herança do passado, as ligações culturais entre Portugal e Cabo Verde são uma ponte para o futuro, assentes no respeito, na partilha e na construção de um mundo mais unido pela cultura”, frisando que este festival é um reflexo da diversidade cultural de Cabo Verde e do “património vivo que se renova constantemente através da diáspora e do contacto entre as comunidades”.

O promotor do festival, Djô da Silva, salientou que fazer uma extensão do Kriol Jazz (cuja 14.ª edição vai decorrer entre 10 e 12 de abril, na cidade da Praia, em Cabo Verde) era uma ideia que “estava a ser planeada há alguns anos” e que foi concretizada “agora com uma parceira com a Câmara de Águeda”.

Durante dois dias, o Kriol Jazz Festival contará com quatro atuações, promovendo a música de inspiração crioula, numa fusão de ritmos de várias origens: das Caraíbas, do Oceano Índico, de Cabo Verde, ou de África – o berço da cultura crioula.

Serão dois espetáculos por dia, sendo Elida Almeida, Sixun, Mario Canonge e Kenny Garrett os artistas que vão integrar esta edição. No primeiro dia do Festival, dia 29 de março (sábado), Elida Almeida, com uma carreira de 10 anos que a levou a palcos internacionais, sobe ao palco às 21 horas. Pelas 22h30, Sixun trazem a Águeda um “groove” pulsante, com ritmos envolventes e melodias cativantes.

A 30 de março (domingo), uma figura de destaque do jazz contemporâneo, Mario Canonge (Trio), atua às 21 horas e, para encerrar o Festival, às 22h30, estará Kenny Garrett, nomeado oito vezes para os Grammy Awards, prémio que ganhou em 2010 com o projecto Five Peace Band, em parceria com Chick Corea e John McLaughlin.

Os bilhetes para este fim de semana de Jazz estão à venda na bilheteira do Centro de Artes de Águeda, podendo ser adquiridos em duas formas: individual ou passe geral para os dois dias.