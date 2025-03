Oliveira do Bairro celebra Semana da Poesia com várias atividades culturais

Começou hoje a Semana da Poesia de Oliveira do Bairro, que vai decorrer até este domingo com várias atividades culturais, que envolvem a comunidade local.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, através da Biblioteca Municipal, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, tem como objetivo assinalar o Dia Mundial da Poesia, que se celebra anualmente a 21 de março, estimulando o interesse pela leitura e promovendo a poesia portuguesa.

Das atividades programadas, destacam-se a entrega de sacos de pão com poemas nas padarias e pastelarias do concelho, a declamação de poesia no comércio local por alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e do Instituto Profissional da Bairrada, e o espetáculo “Camões, Poeta Rap”, que se vai realizar no dia 21, às 15h, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol.

Estão ainda agendados vários ateliês de promoção do livro e da leitura, que vão ter lugar na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, nos polos de leitura de Oiã, Palhaça e Mamarrosa, e na Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, dirigidos ao público infantil e sénior.

Destas atividades, destaca-se “A vendedora de poemas e outros problemas”, uma história teatralizada por Cláudia Stattmiller, que vai ser apresentada nos dias 21 e 22 de março, às 10h30, na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro.

O programa completo da Semana da Poesia de Oliveira do Bairro encontra-se disponível no site e redes sociais do município.