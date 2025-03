PSD Cantanhede aprova recandidatura de Helena Teodósio à Câmara

A Assembleia de Militantes da concelhia de Cantanhede do PSD já confirmou a proposta da Comissão Política (CP) de Secção de indicar Helena Teodósio como cabeça de lista da candidatura do partido à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas.

Aprovada por unanimidade, o parecer do plenário já foi comunicado à CP Distrital e à CP Nacional, que deverão agora ratificar e homologar a recandidatura da atual líder do executivo camarário cantanhedense.

O desfecho da votação e o parecer do plenário foi o que há muito se antecipava, admite o partido em nota enviada à nossa redação, “face ao amplo reconhecimento do valor político da liderança da presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, uma liderança que de resto faz dela uma destacada autarca do PSD e explica o facto de ser atualmente conselheira nacional do PSD (membro da CPN com assento no CN)”.

Congratulando-se “com o reiterado apoio dos militantes de Cantanhede à recandidatura, o que naturalmente pesou muito na decisão em avançar para um novo mandato”, Helena Teodósio confessou que “o fator determinante para essa decisão foi o sentimento de que os munícipes apreciam e valorizam o modo como toda a equipa tem exercido a sua função. Acredito que consolidei uma relação de confiança muito forte com as pessoas, com as Juntas de Freguesia, associações e empresas e sinto que esperam de mim a continuidade do trabalho que tem sido desenvolvido por este executivo e pela excelente equipa de funcionários da autarquia, pelo que eu não podia de modo nenhum defraudar essas expetativas”, afirmou.

A autarca considera que “os últimos quatro anos foram bastante exigentes e desafiantes, sobretudo devido à assunção das novas competências transferidas da Administração Central e da gestão dos fundos comunitários. Adaptar e preparar organicamente os serviços para essa nova realidade foi um grande desafio, mas conseguimos superá-lo com excelentes resultados em todas as vertentes, ao mesmo tempo que foi desencadeado um programa de investimentos sem paralelo na história do Município”, referiu, sublinhando “a importância das obras em infraestruturas e equipamentos coletivos nas áreas da educação, da saúde, da ação social, rede viária entre outras”.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, “a sua recandidatura é também para coordenar a conclusão de algumas dessas obras que ainda estão em curso e também para conduzir os processos de várias candidaturas que estão a ser ultimadas tendo em vista financiamento para mais um importante pacote de investimentos”.

Na Câmara Municipal desde 2002

Natural de Covões, onde reside, Helena Teodósio é licenciada em Economia, em História e em Gestão e Administração Pública, e tem uma pós-graduação em Direito da Banca, Bolsa e Seguros.

Do ponto de vista profissional, integra os quadros do Banco de Portugal, tendo interrompido a carreira na instituição para abraçar a atividade autárquica na Câmara de Cantanhede, como vereadora (2002- 2005). Seguiram-se 12 anos como vice-presidente, percurso político que culminou com a sua eleição como presidente da Câmara em 2017.

Atualmente, é também presidente do Conselho de Administração da Biocant – Associação de Transferência de Tecnologia, vogal do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, vice-Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região da Coimbra – CIM RC, entre outros cargos.