Poutena será “a Meca do Supercross” e promete dois dias de adrenalina e emoção

A quarta etapa do Campeonato Nacional chega à Bairrada nos dias 2 e 3 de agosto com um formato inovador e melhores condições para o público.

Poutena volta a ser, nos dias 2 e 3 de agosto, a capital portuguesa do motociclismo. A pacata localidade da freguesia de Vilarinho do Bairro recebe a quarta prova do Campeonato Nacional de Supercross Noturno, naquele que será um evento histórico, já que será a primeira vez que Portugal recebe uma prova de dois dias consecutivos.

O primeiro dia, no sábado, vai manter o formato já conhecido, ou seja, as primeiras mangas de SX50, SX65 e SX85 terão lugar durante a tarde, enquanto as segundas mangas destas classes, bem como as finais de SX1, SX2, os emocionantes Duelos e a aguardada Final Elite, realizam-se da parte da tarde.

Quanto ao domingo, traz consigo várias novidades, com novas finais para as classes mais jovens (SX50, SX65, SX85) e, pela primeira vez no nosso país, Duelos também para estas categorias. Mas claro, o grande destaque vai para a introdução do formato Triple Crown na SX Elite, inspirado nas provas americanas. Os pilotos da SX Elite vão disputar três finais com a duração de 8 minutos, mais uma volta cada, naquele que tem tudo para proporcionar um formato mais intenso, competitivo e imprevisível. O vencedor será definido com base na pontuação olímpica, somando os resultados das três corridas, atribuindo uma pontuação única para o campeonato.

Ao todo, deverão passar pela Poutena cerca de 250 pilotos, num evento apoiado pela Câmara Municipal de Anadia no âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Desportivo e que, à semelhança de anos anteriores, deverá receber milhares de espectadores.

Os bilhetes já estão à venda e têm o seguinte preçário: diário – 10 euros; 2 dias – 15 euros; pack de 5 bilhetes – 40 euros; crianças até aos 10 anos – gratuito.

Recorde-se que o campeonato começou este ano em Lustosa, prosseguiu, depois, em Vila Boa de Quires, perto de Marco de Canaveses e, logo a seguir, em Fafe. Segue-se Poutena e, finalmente, a derradeira etapa, no dia 9 de agosto, no Crossódromo Internacional das Lajes, em Fernão Joanes.

“Quisemos oferecer melhores condições para o público”

Contactado pelo Jornal da Bairrada, Tiago Patrão, presidente do Centro Social, Cultural e Recreativo da Poutena, destacou o caráter inédito da prova deste ano. “É a primeira vez que se realiza em dois dias em Portugal”, lembrou o dirigente, visivelmente esperançado na realização de um grande espetáculo desportivo. “O segundo dia (domingo) terá um novo formato, mais ao estilo americano e com provas mais intensas e mais rápidas”, refere.

As inscrições ainda não fecharam, até porque, lembra Tiago Patrão, “um piloto pode inscrever-se no próprio dia”, mas o presidente da instituição organizadora já faz um balanço positivo relativamente ao número, proveniência e qualidade dos participantes. “Fomos contactados por pilotos de França e de Espanha e eles próprios consideram Poutena como sendo a Meca do Supercross”, salienta o presidente do CSCR Poutena.

Tiago Patrão lembra ainda que a organização, a pensar no bem estar do público, procedeu a algumas alterações no crossódromo. Sem retirar as características de anfiteatro natural que são a sua imagem de marca, procedeu-se a “várias movimentações de terras”, com o objetivo de dotar o recinto de melhores condições para os espectadores. A pista também sofreu alterações, nomeadamente, mudou-se a zona de partida, permitindo que todos os espectadores, independentemente do local onde estejam, tenham a possibilidade de a visualizar. A zona do paddock, a necessitar de mais espaço, também foi aumentada.

De referir ainda que os treinos, apenas para pilotos federados, realizam-se até ao dia 25 de julho, mediante a marcação prévia e obrigatória.

Pedro Neves