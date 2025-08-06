Assine já
6 de Agosto de 2025

Bairrada Exclusivo

Confraria promove workshop para preservar o sabor tradicional dos Rojões da Bairrada

Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha dinamiza ações e promove parcerias tendo em vista a divulgação e a defesa desta iguaria e património da gastronomia regional.

Em assembleia geral, realizada no passado dia 30 de julho, a Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha ratificou a proposta da direção para a atribuição do estatuto de “Restaurante Recomendado” à Burguezia do Leitão (Mealhada), tendo ainda naquela sessão sido entronizado confrade efetivo o empresário Rui Santos, da Hegisantos.

bairrada , Confraria , confraria dos rojões , workshop