Tocha: Projeto “CATRAIA” em concurso de valorização das praias

Em 2025, de 21 a 24 de agosto, a 7.ª edição da CATRAIA é mais inclusiva e participativa do que nunca, combinando concertos e oficinas artísticas, com ações de partilha e reconexão com a natureza, e outras práticas regenerativas.

No âmbito do desafio “Amar a Praia – O Amor está no Mar!”, promovido pelo Programa Bandeira Azul, o Município de Cantanhede, em parceria com a Associação de Moradores da Praia da Tocha, apresentou a concurso o projeto “CATRAIA”

“Andar à catraia” é muito mais do que uma expressão típica da Gândara, é um gesto que carrega a memória de um tempo em que a comunidade percorria a praia em busca dos despojos trazidos pelo mar. Esta prática foi durante décadas um símbolo de resiliência e engenho, num território onde a escassez obrigava à criatividade e à partilha.

Foi desta herança que nasceu, em 2019, o Festival CATRAIA, um projeto que une participação comunitária, cultura e sustentabilidade para questionar os modelos de consumo e celebrar a identidade gandaresa.

Na Praia da Tocha, ao som das ondas, cruzam-se experiências artísticas, culturais e desportivas que inspiram todas as gerações, ligando o bem-estar pessoal à preservação ambiental.

A CATRAIA tem criado momentos memoráveis: em 2021, uma instalação monumental feita de resíduos recolhidos na costa transformou lixo em arte e alerta ambiental; em 2022, a “Feira da Troca” mostrou que a renovação pode acontecer sem gastar um cêntimo; em 2023, a caminhada “À Catraia dos Palheiros” fez da praia um livro vivo de histórias locais; e, em 2024, um almoço comunitário com pescadores recuperou o ritual ancestral de assar bacalhau e batata na areia.

Em 2025, de 21 a 24 de agosto, a 7.ª edição da CATRAIA é mais inclusiva e participativa do que nunca, combinando concertos e oficinas artísticas, com ações de partilha e reconexão com a natureza, e outras práticas regenerativas. Haverá ainda feiras de troca que incentivam a economia circular e atividades de bem-estar para corpo e mente.

Todas as atividades são gratuitas e inspiram um triplo compromisso: inspirar, cuidar e partilhar. O festival não é apenas um evento, é um convite a repensar a forma como vivemos, produzimos e consumimos, criando pontes entre passado e futuro, comunidade e planeta.

O concurso Amar a Praia destaca e premeia práticas sustentáveis e que valorizam a biodiversidade e o ecossistema das praias, desenvolvidas por promotores, concessionários de praia ou qualquer entidade que se relacione com a gestão de zonas balneares costeiras ou do interior.

A votação decorre até 30 de setembro no site da bandeiraazul.