Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

20 de Setembro de 2025 10:29

Bairrada // Vinhos   Exclusivo

André Amado, da “Casa dos Amados”, a paixão entre a Bairrada e o Dão

O jovem de 28 anos, formado em Gestão de Marketing, cedo percebeu que o futuro profissional poderia passar por abraçar um projeto de família.

André tem bem presente o peso do apelido “Amado”. Filho de Osvaldo Amado, um dos mais prestigiados enólogos do país, o jovem de 28 anos, formado em Gestão de Marketing, cedo percebeu que o futuro profissional poderia passar por abraçar um projeto de família que tomou forma com a concretização de um sonho que há muito vinha sendo acalentado pelo seu pai.

