Tem berço na aldeia da Bemposta (freguesia de Vilarinho do Bairro) e quis o destino que trocasse o canudo em Biotecnologia pela Enologia. Falamos de Daniel Rainho que, aos 34 anos, é enólogo nas Caves Vice Rei, tendo passado anteriormente pelo grupo GlobalWines, Companhia das Quintas e Caves Primavera.
Apego à terra e gosto pela vida no campo vai muito além da enologia
"Tenho um enorme gosto pela enologia e por tudo o que abrange esta área", frisa.