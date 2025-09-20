Duarte Amorim tem 26 anos e é formado em Comunicação e Gestão. É já um dos rostos mais conhecidos das Caves do Solar de São Domingos (Ferreiros-Anadia).
Duarte Amorim confiante na força da comunicação e na importância do enoturismo
Nascido num berço ligado ao mundo dos vinhos, é nas Caves que o avô, Lopo de Freitas, adquirira na década de 70 que, no presente, acompanha os pais, Eugénia de Freitas e Alexandrino Amorim. Hoje, reconhece que trabalhar na empresa “nunca foi uma pressão, mas um gosto”.