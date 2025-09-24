Ecocentro de Anadia com financiamento comunitário aprovado

A unidade, localizada na ZI de Vale Salgueiro, junto ao estaleiro municipal, em Alféloas, Anadia, destina-se a receber os resíduos que não são recolhidos nos circuitos normais.

O Município de Anadia viu aprovada a candidatura submetida ao Programa Centro 2030 para financiamento da construção do Ecocentro (Centro de Recolha de Resíduos).

Este equipamento constitui um investimento camarário de 997.119,18 euros com uma comparticipação dos Fundos Comunitários no valor de 318 mil euros, sendo o restante suportado pelo Município de Anadia.

A empreitada, com um prazo de execução de 10 meses, encontra-se em construção, entrando agora na fase de acabamentos, prevendo-se a sua conclusão até ao final do corrente ano.

A unidade, localizada na ZI de Vale Salgueiro, junto ao estaleiro municipal, em Alféloas, Anadia, destina-se a receber os resíduos que não são recolhidos nos circuitos normais, provenientes de produtores particulares que, pelas dimensões e características, não serão processados diretamente nas instalações, mas que, pelo facto de conterem potencial de reciclagem, serão transportados diretamente para as respetivas fileiras de reciclagem.

Estes resíduos ficarão, temporariamente, armazenados no Centro de Recolha até atingirem quantidades que otimizem a sua recolha e transporte para o destino final.