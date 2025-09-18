Juve Open Fest traz espetáculo audiovisual ao monumento da liberdade em Cantanhede

Esta sexta-feira, a partir das 20h, no Parque Verde de São Mateus, espetáculo inédito combina projeções de vídeomapping com efeitos de laser.

O Monumento de Celebração dos Valores da Liberdade, Paz e Democracia vai servir de pano de fundo e de palco para o espetáculo audiovisual agendado para amanhã, sexta-feira, dia 19 de setembro, pelas 20h, no Parque Verde de São Mateus, em Cantanhede, no âmbito da segunda edição do Juve Open Fest.

O espetáculo inédito combina projeções de vídeomapping com efeitos de laser, concebidos para interagir com a arquitetura do monumento, criando uma narrativa visual que remete para o futuro.

O design visual foi criado pelos artistas Diogo Marques e Manuel Lopes, acompanhado pela música ao vivo de Sabrina Santos, que irá conjugar violino e sintetizadores.

O espetáculo de som e imagem prosseguirá com a música do projeto “DISKADDICTED” com o objetivo de dinamizar a pista de dança, misturando cada sonoridade com uma identidade própria, combinando linhas de baixo hipnóticas e melodias vibrantes.

Após a edição de estreia do “Juve Open Fest”, em julho, na Praia da Tocha, a segunda edição deste evento itinerante volta a apostar numa programação multidisciplinar, pensada para envolver jovens artistas e projetos emergentes da região, mas também para criar momentos de fruição cultural para pessoas de todas as idades, com acesso livre e gratuito.

O conceito do evento assenta na valorização da criatividade juvenil, reunindo diferentes expressões artístico-culturais feitas por jovens e para jovens, num ambiente de partilha que convida toda a comunidade e gerações a celebrarem em conjunto.

A partir das 16h, o público poderá assistir a demonstrações desportivas, culturais, artísticas e educativas, concebidas para dar a conhecer atividades extracurriculares existentes no concelho e despertar potenciais interessados.

A tarde continua com a atuação do projeto “Diskaddicted”, em versão ‘chill out’, seguida da exposição fotográfica itinerante de Martim Oliveira, que traz consigo o seu olhar distinto sobre diferentes contextos e paisagens. Os escritores Tânia Santos e Gil Santos sobem ao palco para dinamizar uma sessão de declamação literária.

Posteriormente, sobe ao palco CLXRO, músico com dezenas de singles lançados e mais de 1 milhão de streams e visualizações nas plataformas digitais, que, nesta edição, vai surpreender o público com uma participação especial com o grupo de fado Perpetuum.

No final realiza-se o espetáculo audiovisual, encerrando com sons mais eletrónicos de “Groove House”, “Pop House” e “Tech House” do projeto DISKADDICTED.