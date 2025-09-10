Assine já
10 de Setembro de 2025

Projeto de ecoturismo quer afirmar Águeda como destino turístico de excelência

Águeda poderá vir a receber, nos próximos anos, a primeira unidade hoteleira de cinco estrelas do concelho. Na última reunião de câmara, o executivo municipal aprovou por unanimidade o reconhecimento de interesse público municipal ao projeto de ecoturismo “Pateira Country Hotel & Zome Suites”. Localizado junto à Lagoa da Pateira, em Espinhel, o empreendimento pretende valorizar a riqueza natural e cultural daquela que é considerada a maior lagoa natural da Península Ibérica, oferecendo alojamento de excelência aliado à sustentabilidade e à promoção dos recursos locais.

