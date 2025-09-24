RF Vagos Open promete trazer mil atletas de 60 países ao concelho

Organizado pela associação Ritmo das Formas, com o apoio da Câmara de Vagos e da Federação Portuguesa de Dança Desportiva (FPDD), o evento, que se realiza já no próximo fim de semana, reafirma-se com uma montra internacional de talento.

Vagos recebe, no próximo fim de semana (27 e 28 de setembro), a 8.ª edição do RF Vagos Open, uma das mais relevantes competições de dança desportiva realizadas em Portugal.

Organizado pela associação Ritmo das Formas, com o apoio da Câmara de Vagos e da Federação Portuguesa de Dança Desportiva (FPDD), o evento reafirma-se com uma montra internacional de talento, prevendo-se que reúna cerca de um milhar de atletas de mais de 60 países, com provas a contar para os rankings nacional e mundial.

No sábado (27), o programa inclui a 4.ª prova do Circuito Nacional de Danças Latinas e Standard, o Campeonato do Mundo Sénior 1 – 10 Danças, bem como competições abertas da Federação Mundial de Dança Desportiva para Juniores 2 e Juventude, em ambas as variantes. Já no domingo, os holofotes recaem sobre o Campeonato do Mundo Sénior 2 – Latinas, os World Open Latin e Standard (New Series), as categorias Rising Stars e as provas abertas para Séniores 2, 3 e 4 Standard.

Em pista estarão “pares de elevado nível técnico e artístico”, que, promete a organização, proporcionarão “dois dias de competição intensa e atuações de grande espetáculo”.

Ainda assim, para André Vieira, da Ritmo das Formas, o impacto do evento vai muito além da dimensão artística e desportiva: “O RF Vagos Open é um investimento na promoção do concelho e do país. Recebemos atletas e famílias que regressam todos os anos, prolongam a estadia e descobrem a região, o que dinamiza o comércio e a hotelaria locais.”

De facto, a organização estabeleceu protocolos com 14 unidades hoteleiras da região, entre Mira, Vagos, Ílhavo e Aveiro. Contudo, o fluxo de visitantes ultrapassa largamente essa rede, estendendo-se a outras estruturas de alojamento.

Para dar resposta, a logística inclui transferes assegurados pela organização para atletas e juízes, refletindo a escala internacional da prova. “Muitos participantes chegam dias antes da competição ou prolongam a permanência, transformando a estadia num período de férias”, reforçou Pedro Bento, vice-presidente da câmara.

Apoio de 25 mil euros

O evento conta com o apoio da autarquia vaguense, que assegura um contributo financeiro de 25 mil euros e uma componente logística que, segundo André Vieira, “equivale a um investimento superior a 100 mil euros”.

“É um evento que projeta Vagos para lá das fronteiras, trazendo pares dos cinco continentes. Tem impacto no desporto, na economia local e na promoção do concelho a nível internacional como nenhum outro”, vincou Pedro Bento, recordando que a competição tem recebido atletas de países tão distantes como Japão, Vietname, China, Estados Unidos ou África do Sul.

Também a FPDD sublinhou a importância da iniciativa. Paulo Almeida lembrou que Portugal poderá assistir em Vagos à conquista de títulos mundiais por pares nacionais, reforçando o prestígio do país na modalidade e consolidando este evento como uma referência no calendário da dança desportiva mundial.

Formação

Além da vertente competitiva, o RF Vagos Open aposta na formação. Nos dias 29 e 30, o Museu da Vista Alegre acolherá um “training camp” internacional promovido em parceria com a fundação norte-americana Star Point, proporcionando a 18 pares portugueses aulas e workshops gratuitos com alguns dos melhores professores do mundo – é a primeira vez que a fundação realiza uma ação desta natureza em Portugal.

A dimensão social também não foi esquecida. Crianças de instituições locais, incluindo jovens com necessidades especiais, foram convidadas a assistir ao evento gratuitamente, reforçando a aposta na sensibilização das camadas mais jovens para a prática da dança. Paralelamente, no dia 28 (15h-17h), decorrerão workshops de breakdancing – modalidade olímpica – com participação livre e gratuita.

O RF Vagos Open combina espetáculo, formação, inclusão social e dinamização económica. Para a organização, cada edição tem superado as expectativas, com mais público e mais atletas inscritos. Para Vagos, é já uma marca distintiva, capaz de colocar o concelho no mapa cultural e desportivo mundial, promovendo sinergias entre o desporto, o turismo e a cultura.

Afonso Ré Lau