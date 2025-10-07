Curso Técnico Superior Profissional já abriu na Escola da Bairrada – Polo de Anadia

Neste ano letivo, também será possível frequentar o Curso de Microcredenciação em Turismo Termal: Qualidade e Inovação em Experiências de Bem-Estar, ministrado pela Escola Superior de Educação do IPC.

A Escola da Bairrada – Polo de Anadia abriu, na passada semana, as portas a uma turma de alunos que, durante dois anos, vão frequentar o Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Redes e Sistemas Informáticos, ministrado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH), do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC).

O início do ano letivo fica também marcado pela abertura do Alojamento Estudantil de Anadia, que vai ser estreado por jovens inscritos no curso.

Na sessão de abertura, Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, deu as boas-vindas aos alunos, oriundos de vários concelhos, desejando-lhes um bom ano letivo e muito sucesso a nível académico e pessoal.

A sessão contou também com a presença da presidente e da vice-presidente da ESTGOH, Vera Cunha e Paula Coelho, e do coordenador do curso em Redes e Sistemas Informáticos, Nuno Fonseca.

No seu discurso, Vera Cunha referiu que o curso em causa responde às necessidades do território, destacou as excelentes condições das instalações da escola e do alojamento estudantil, e incentivou os novos alunos a conhecerem melhor o concelho e a integrarem-se na comunidade anadiense.

A conclusão do CTeSP em Redes e Sistemas Informáticos, curso de nível superior financiado pelos Fundos Estruturais da União Europeia, confere aos alunos o nível 5 de qualificação. Quem frequenta este curso soma créditos que depois são úteis para o prosseguimento de estudos superiores, como a licenciatura.

Este CTeSP, com a duração de 4 semestres letivos, oferece uma especialização na área da informática, preparando os alunos para quadros intermédios e para o mercado de trabalho. Até agora já se inscreveram 18 alunos. Está ainda a ser equacionada a abertura de uma 3.ª fase de inscrições, uma vez que a 2.ª já terminou.

Recorde-se que a Escola da Bairrada – Polo de Anadia resulta de um protocolo de parceria celebrado entre o Município de Anadia, o Município da Mealhada e o IPC.

O Polo de Anadia foi instalado no edifício da antiga Secundária de Anadia, alvo de obras de requalificação. A residência para estudantes, que ocupa uma parte deste edifício e que foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, dispõe de setores de estudo (salas de estudo e reuniões e bibliotecas), setores de convívio, setores de refeições (áreas destinadas à preparação de refeições, lavagem de loiça e zona comum de refeições), espaço de lavandaria comum, parque de estacionamento privativo e ainda um setor destinado à gestão e aos serviços técnicos.

Este alojamento tem 36 quartos (duplos e individuais) e permite alojar 56 pessoas.

Neste ano letivo, na Escola da Bairrada – Polo de Anadia, também será possível frequentar o Curso de Microcredenciação em Turismo Termal: Qualidade e Inovação em Experiências de Bem-Estar, ministrado pela Escola Superior de Educação do IPC.