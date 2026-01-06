Oliveira do Bairro apoia estudantes universitários com maiores carências económicas

Estão abertas, até 19 de janeiro, as candidaturas a Bolsas de Estudo e Outros Apoios ao Ensino Superior, atribuídas pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Esta iniciativa tem como objetivo apoiar os estudantes do ensino superior com melhores desempenhos académicos e maiores carências económicas, promovendo o acesso e continuidade dos estudos, independentemente das condições financeiras.

As candidaturas devem ser efetuadas na plataforma digital SIGA, com o preenchimento do formulário e carregamento dos documentos solicitados, devidamente preenchidos.

Para um melhor conhecimento das condições de acesso e dos documentos instrutórios da candidatura, os interessados devem consultar o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior, disponível no site do Município de Oliveira do Bairro.

Em caso de dúvidas, os interessados podem contactar o serviço de Educação do Município através do email educacao@cm-olb.pt ou pelo telefone 234 732 131.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro atribuiu 22 Bolsas de Estudo no passado ano letivo (2024/2025).

Para a atribuição de licenciatura, o executivo municipal liderado por Duarte Novo atribuiu seis novas bolsas, mais nove renovações. No grau de mestrado, foram atribuídas quatro novas, mais três renovações.