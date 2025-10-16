Homem detido no concelho de Anadia por tráfico de droga e falsificação de documentos

O detido foi constituído arguido e presente no Tribunal Judicial de Anadia, para aplicação das respetivas medidas de coação.

Um homem de 57 anos foi detido na passada terça-feira, dia 14, por militares da GNR de Sangalhos, por tráfico de estupefacientes e falsificação de documentos, no concelho de Anadia.

Segundo nota do Comando Territorial de Aveiro “a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária levada a cabo naquele concelho, durante a qual os militares da GNR abordaram um veículo cujo condutor apresentou um título de condução espanhol falso”.

No decurso das diligências, foi ainda apurado que o suspeito se encontrava na posse de estupefacientes, culminando na sua detenção.

Da intervenção resultou a apreensão de diverso material, do qual se destacam: 2 980 euros em numerário; 30,1 doses de cocaína; 3,3 doses de heroína; 2,6 doses de haxixe e título de condução espanhol falso.

Segundo a GNR, o detido foi constituído arguido e presente no Tribunal Judicial de Anadia, para aplicação das respetivas medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Anadia e Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia.