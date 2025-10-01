Assine já
1 de Outubro de 2025

Desporto // Voleibol

Rafa Santos: “Nunca vou esquecer que foi no Frei Gil que fiz a minha formação”

Rafael Santos, natural de Amoreira da Gândara, mostra-se orgulhoso do percurso que o levou a representar Portugal nos maiores palcos do voleibol nacional e internacional. O jogador bairradino destaca o papel fundamental do Frei Gil VC na sua formação e garante que nunca esquecerá as suas raízes e a sua ligação à Bairrada, região a que continua ligado e que considera ser o seu “porto seguro”.

campeonato do mundo , Frei Gil VC , Rafa Santos , voleibol