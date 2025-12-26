Assine já
26 de Dezembro de 2025 16:12

Anadia // Cultura // Sangalhos   Exclusivo

Fátima Flores apresenta livro baseado num crime real ocorrido na década de 30

Professora aposentada lança quatro livro, desta feira uma crónica ficcionada.

Foi num ambiente completamente informal, entre familiares, amigos, mas também de várias pessoas da comunidade, algumas das quais descendentes das figuras centrais da crónica ficcionada intitulada “O crime da Maria do Sol”, que se assistiu, na tarde do último sábado, dia 20 de dezembro, ao lançamento do mais recente livro – desta feita o 4.º – escrito pela professora aposentada, Fátima Flores.

