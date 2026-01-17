Confraria dos Enófilos anuncia melhores da colheita de 2024

Este é o mais antigo concurso vínico nacional e realiza-se ininterruptamente, desde 1981, pela, também, mais antiga Confraria em exercício em Portugal.

Realizado em setembro de 2025, no Museu do Vinho da Bairrada, o Concurso “Melhores Vinhos da Bairrada” visa distinguir os vinhos que mais se destacaram pela qualidade e genuinidade na colheita anterior.

Os resultados deste concurso serão divulgados no dia 22 de janeiro, pelas 17h30, numa cerimónia que terá lugar no Palace Hotel da Curia.

Em destaque, estarão os vinhos mais premiados (brancos, tintos e rosados) exclusivamente da colheita de 2024.

A cerimónia está aberta a todos os produtores participantes e aos confrades, estes, mediante inscrição prévia.