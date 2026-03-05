Iris Farrusca

Porte pequeno (5-15 kg), fêmea, adulta, esterilizada e desparasitada.

A Iris é uma cadelinha que andava na rua, adorada por uns, não tão bem vista por outros, mas por lá vivia, alimentada por quem lhe queria bem.

Após várias tentativas, conseguimos apanhá-la e trouxemo-la para o nosso abrigo. Já criou algumas amizades, mas continua muito receosa e tímida.

Precisa de uma família que perceba os seus medos e que tenha paciência em ganhar a sua confiança.



Vem visitar-nos!

Adota Afetos!

Adota com o coração!

Contacte o 918570448 para adotar.

Associação Quatro Patas e Focinhos