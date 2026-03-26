A Roseta foi recolhida na Quinta de Valongo, Mealhada, com a sua irmã. Já era acompanhada por nós há algum tempo e, finalmente, conseguimos recolhê-la.

A sua mana já foi adotada há algum tempo.

A Roseta é mais tímida, mas é meiga e sociável com outros cães.

É uma baixota muito linda que adora preguiçar ao sol. Está esterilizada, desparasitada e vacinada.

Queres vir conhecer a Roseta? Quem sabe não és tu a pessoa de quem ela precisa para ser feliz!



Contacte o 918570448 para adotar.

Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448