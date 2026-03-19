O Luísão é um cão adulto de porte grande, o seu tamanho é proporcional à sua doçura. Adora abraços e o que mais gosta é que o deixem ficar de pé nas patas traseiras agarradinho a nós.

Está na associação há uns anos, mas é sociável e adora passear. Precisa de uma família que respeite os seus medos e que o mime para que se sinta protegido.

Não sabemos o que passou, possivelmente não teve quem o acarinhasse antes.

Queres conhecer o Luisão? Marca connosco. Quem sabe não fazem “match” e acabam felizes para sempre?



Adota afetos! Adota com o coração!

Associação Quatro Patas e Focinhos

918 570 448