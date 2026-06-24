Regata dos Moliceiros da Região de Aveiro regressa este sábado

A Grande Regata dos Moliceiros da Região de Aveiro é um dos momentos altos do Ria de Aveiro Weekend, um evento de carácter intermunicipal com uma vasta programação.

A época de Regatas Moliceiros 2026 tem, no próximo sábado, dia 27 de junho , mais uma etapa com a realização da Grande Regata dos Moliceiros da Região de Aveiro, uma organização da Comunidade Intermunicipal (CIRA).

A anual regata entre a Torreira (Praia do Monte Branco) e Aveiro (Cais do Sal – Marinha da Troncalhada) envolve cerca de duas dezenas de embarcações, entre barcos moliceiros e réplicas.

À semelhança das outras Regatas integra o Plano Estratégico de Salvaguarda “O Barco Moliceiro – Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro”.

O início da Regata acontece com a partida às 14h30, na Praia do Monte Branco, na Torreira, e tem chegada prevista a Aveiro, pelas 16h, no Cais do Sal – Marinha da Troncalhada. É antecedida por um concurso de painéis, às 11h e termina com a cerimónia de entrega dos Prémios, às 17h.

A Grande Regata dos Moliceiros da Região de Aveiro é um dos momentos altos do Ria de Aveiro Weekend, um evento de carácter intermunicipal com uma vasta programação multidisciplinar nos 11 Municípios da Região de Aveiro, ao longo do fim de semana de 26, 27 e 28 de junho.

“O reconhecimento internacional representa um marco de enorme relevância para a Região de Aveiro, distinguindo o valor patrimonial, cultural e identitário do Barco Moliceiro e dos saberes tradicionais associados à sua construção, ornamentação e navegação, perpetuados ao longo de gerações pelos mestres da região, assim também reconhecidos e valorizados”, avança nota da CIRA.

As Regatas de Moliceiros constituem um dos momentos mais aguardados do calendário cultural da Região de Aveiro. Com origem nas primeiras décadas do século XX, estas provas mantêm viva uma tradição profundamente enraizada e contribuem para a valorização, preservação e transmissão deste património único, unindo os 11 Municípios da Comunidade Intermunicipal.

Calendário

A Época de Regatas de Moliceiros de 2026 apresenta uma novidade com a criação da Regata dos Palheiros, a 25 de julho, na Costa Nova, em Ílhavo;

Dias 1 e 2 de agosto: Regatas da Festa do Emigrante – Bico, Murtosa;

Dia 6 de setembro: Regata de S. Paio – Torreira, Murtosa