EPA vai à final do Apps for Good com aplicação para melhorar atendimento clínico

A Escola Profissional de Aveiro garantiu um lugar na Final Nacional da 12.ª edição do Apps for Good, na sequência da participação da equipa DocSupport no Encontro Regional Norte, realizado no passado dia 7 de julho, na Universidade da Maia. A equipa da EPA venceu na categoria ODS 3 – Saúde de Qualidade, depois de se destacar nas provas de Marketplace e Pitch. O acesso à final nacional ficou assim assegurado, estando o derradeiro momento da competição marcado para 18 de setembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

A equipa é composta por Pedro Mira, Samuel Santos e Lucas Santos, e foi acompanhada pelo coach Paulo Silva. O projeto da Escola Profissional de Aveiro integrou a categoria ODS 3 – Saúde de Qualidade, uma das várias áreas temáticas da competição, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O DoctSupport apresentou uma aplicação com robô inteligente de triagem hospitalar, vocacionada para melhorar a eficiência do atendimento clínico e aliviar a pressão sobre as equipas médicas.

Para a Escola Profissional de Aveiro, este apuramento representa não apenas o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipa DocSupport, mas também uma oportunidade para continuar a aperfeiçoar a solução antes da presença na final nacional. A participação em Lisboa colocará o projeto perante um novo momento de avaliação, num palco que reúne algumas das mais promissoras soluções tecnológicas criadas por jovens estudantes de todo o país.

O Encontro Regional Norte reuniu 64 projetos, desenvolvidos por cerca de 200 alunos, oriundos de 30 escolas de 19 municípios, num dia dedicado à apresentação de soluções tecnológicas para desafios reais das comunidades. O distrito de Aveiro destacou-se no encontro ao apurar cinco projetos para a final nacional, todos no ensino secundário, nas áreas da saúde, inclusão, acessibilidade, envelhecimento ativo e segurança comunitária.

Entre os finalistas do ensino secundário constam também os projetos GoAble, da Escola Secundária Adolfo Portela, em Águeda; e S.O.S. – Safety on Sight, da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, na Mealhada.

O Apps for Good é um programa educativo tecnológico que desafia alunos do 5.º ao 12.º ano e professores a desenvolver aplicações para responder a problemas concretos das comunidades, através de uma metodologia de projeto assente nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em Portugal, o programa é promovido pelo CDI Portugal e culmina, em cada edição, com encontros regionais e um evento final nacional.