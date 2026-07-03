Morreu, aos 96 anos, o Monsenhor Joao Gaspar

O Monsenhor João Gaspar faleceu esta quinta-feira, dia 2 de julho, no Hospital de Aveiro. Tinha 96 anos.

Esta sexta-feira, dia 3, o seu corpo irá para a Igreja do Seminário de Santa Joana Princesa pelas 15h, seguindo-se um tempo de oração. A Igreja estará aberta durante toda a tarde.

Amanhã, sábado, haverá celebração de laudes pelas 8h30, após as quais o corpo será trasladado para a Catedral de Aveiro. O funeral será às 10h30, na Catedral, seguindo o cortejo fúnebre para o Jazigo da Diocese de Aveiro no cemitério central.

Padre João Gonçalves Gaspar, nascido a 24 de dezembro de 1929 em Eixo, foi ordenado presbítero a 03 de janeiro de 1954 na Capela do Seminário de Santa Joana, em Aveiro, por D. João Evangelista de Lima Vidal.

Frequentou o Seminário diocesano entre os anos 1941 e 1949 e o Seminário dos Olivais em Lisboa, de 1949 a 1953.

Em 26 de fevereiro de 1988 o Papa S. João Paulo II nomeou-o Prelado Honorário, com o título de Monsenhor.

Em 26 de abril de 1993 recebeu a Medalha de Prata da Cidade de Aveiro, concedida pela Câmara Municipal de Aveiro.

Entre 7 de abril de 2014 e 13 de setembro de 2014 foi Administrador Diocesano de Aveiro.

Durante o seu serviço na diocese de Aveiro, o Monsenhor foi secretário dos vários Bispos de Aveiro, residindo sempre na Casa Episcopal.

Foi ainda capelão do Lar de Santa Joana, na cidade de Aveiro, assistente da JEC do Liceu de Aveiro, membro da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia de Aveiro, administrador do semanário diocesano “Correio do Vouga”, assessor Cultural da Câmara Municipal de Aveiro e membro do Conselho da Universidade de Aveiro.

Membro da Academia Portuguesa da História, publicou inúmeras obras destacando-se as que se referem ao Património de Aveiro e à vida de Santa Joana Princesa.

Apesar de não ter sido pároco nomeado foi colaborador assíduo do presbitério de Aveiro.

Foi durante muitos anos Presidente da Comissão diocesana de Arte Sacra e do Património Cultural.

Foi Vigário-Geral da diocese de Aveiro entre os anos 1988 a 2017 e Administrador Diocesano entre 7 de abril de 2014 e 13 de setembro de 2014.

Fonte: Diocese de Aveiro