José Eduardo Santos sagra-se campeão nacional de mariposa

A época 2025/2026 terminou da melhor maneira para José Eduardo Santos, nadador do Sporting Clube de Aveiro.

A última prova do Campeonato Nacional Master Piscina Longa (50m), foi inserida no Open Internacional Master de Verão/XXVII, que decorreu em Famalicão e contou com a presença de 989 atletas em representação de 84 clubes.

O atleta bairradino ficou em 1.º lugar nos 200m Mariposa e conquistou o respetivo título de campeão nacional. Foi ainda 3.º nos 50 e 100m Mariposa e 50m Livres, e quarto nos 100m Livres.

Contas feitas, José Eduardo Santos garantiu o 1.º lugar no Circuito Especialista Master de Mariposa e a 2.ª posição no Circuito Especialista Master de Nadador Completo.