Sangalhos: Requalificação da rede viária e arranjos urbanísticos são prioritários

António Floro que admite a recandidatura pelo MIAP, diz que este é um ano de viragem na freguesia com obras de vulto em várias frentes. A requalificação da rede viária, os arranjos urbanísticos e os parques e jardins estão na linha das prioridades.

“O balanço do trabalho realizado em 2016 é positivo”. Quem o afirma é o autarca de Sangalhos, António Floro. Ainda que admita que “nunca se fica satisfeito com o que se vai realizando”, a verdade é que no ano de 2016, graças à ajuda da Câmara Municipal de Anadia, conseguiu realizar alguns melhoramentos.

“As obras não são muito visíveis ou têm um grande impacto, porque a freguesia é muito grande, são vários lugares. Temos 192 ruas o que dá uma ideia do esforço necessário para as manter minimamente apresentáveis”, justificando só nesta área o gasto de mais de metade da verba disponível no orçamento.

Depois, explica, “temos a conservação de vários jardins, custos elevados com o pessoal, com o trator, e todo o equipamento afeto a esta área”.

Mesmo assim, elenca algumas obras realizadas em 2016 e que visam a melhoria da qualidade de vida das populações: “fizeram-se centenas de metros de passeios na Avenida Dr. Seabra Dinis que é uma avenida bastante grande e dá muita despesa; fez-se a conservação e manutenção de valetas; cimentamos valetas em várias ruas; iniciámos a construção do Parque de Merendas na Fogueira (sanitários e muro), entre outras.”

António Floro destaca ainda a construção do tão desejado Parque Infantil no Jardim do Passal, em Sangalhos.

Prioridades para 2017. Com um orçamento para 2017 a rondar os 158 mil euros, o autarca explica que o Plano de Atividades se divide em duas partes (obras grandemente financiadas pela Câmara Municipal de Anadia) e obras da responsabilidade da Junta de Freguesia.

Assim, graças ao apoio financeiro da Câmara Municipal, destaca a beneficiação da Rua Narciso da Marça, em Sá. Uma obra já iniciada e que vai permitir a requalificação da Rua Fonte de Guimarães. Integra a substituição das águas pluviais, água da rede pública, iluminação, passeios, asfalto e sinalização. “Era uma luta antiga porque o acesso à Estalagem e à Misericórdia de Sangalhos deixava muito a desejar”, defende.

A renovação da rede pública de água nos lugares do Paraimo e da Fogueira é também uma obra que destaca pela sua dimensão e importância. “É inadiável, importantíssima” e à qual se vai seguir a repavimentação das várias ruas intervencionadas.

Por outro lado, já deu conta ao executivo de Teresa Cardoso a necessidade de avançar com a repavimentação de 16 ruas na freguesia: “se fossem contempladas ficaria muito feliz. Algumas delas já sofreram intervenção na rede de água e agora é preciso colocar novo piso”, alerta.

O autarca acredita que a Pista de BMX e o Museu das Duas Rodas serão duas grandes obras que vão ter a sua conclusão este ano.

Uma outra beneficiação de vulto prende-se com a construção de uma rotunda no cruzamento da Rua Professor Bento Lopes com a Rua Nova do Pedregal onde vão ser construídos passeios e uma ciclovia. A requalificação da Rua das Roseiras, em Sá, que liga à Rotunda, perto da variante à EN 235 é outra via que quer ver beneficiada. “É uma rua que se encontra em muito mau estado de conservação e urge requalificar”, admite.

Na Fogueira, gostaria de ver concluída a requalificação do Largo de S.Silvestre, na parte que pertence ao domínio público. “O adro terá de passar por um entendimento entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a Igreja”, admite.

Uma outra área é a intervenção que deseja realizar em várias paragens de autocarros. “Algumas estão em muito mau estado, mas como são caras estamos a estudar as melhores soluções. Mas vamos intervir nas que se encontram em pior estado, na Fogueira, no Paraimo e também na Rua Fonte de Guimarães que liga à EN 235, onde vai ser construída uma pequena rotunda (perto da Igreja Protestante). Aqui as crianças não têm paragem”, refere.

Outras obras. O autarca António Floro fala ainda da intenção de avançar com as obras de melhoramento no cemitério, no seguimento do trabalho que vem sendo desenvolvido; continuação da construção de passeios na Avenida Dr. Seabra Dinis; requalificação de fontes e lavadouros; colocação de manilhas e construção de valetas em diversas ruas; substituição de sinalização vertical danificada; pintura de passadeiras para peões e de zonas de estacionamento; levantamento topográfico e tratamento do processo relativo aos limites da freguesia com as freguesias limítrofes; apoiar as coletividades e associações da freguesia nas atividades que vão desenvolvendo.

Recandidatura à vista. A completar o segundo mandato como presidente da Junta de Freguesia, admite estar disponível para concorrer a mais um mandato nas listas do MIAP (Movimento Independente Anadia Primeiro).

“Há um ano admiti que estava cansado, que queria dar lugar a outros. Estivera como secretário quatro anos, como tesoureiro outros quatro anos e como presidente oito anos. Após 16 anos, ao serviço da população, seria tempo de dar lugar a outros”. Contudo, diz que, “devido à situação que se vive com o volte-face do vereador Litério Marques (o que já era de prever) uma vez que há três anos a esta parte tem sido o maior opositor da presidente Teresa Cardoso no executivo, já me decidi pela minha recandidatura. Para ajudar a presidente e o excelente trabalho que tem realizado, mas para lutar também contra estas formas de estar. Se a política é isto, recuso-me a ser político porque estas jogadas descredibilizam os partidos, a política e os políticos”, sublinha, deixando um alerta: “há três anos que anda a ser cozinhada uma caldeirada para ser servida daqui a poucos meses. Só espero que a caldeirada faça mal apenas a quem a cozinha”, referindo-se claramente ao afastamento do “pai” e vereador eleito pelo MIAP, Litério Marques, da sua presidente Teresa Cardoso, situação que culminou recentemente com o anúncio do seu nome para candidato do PSD às próximas autárquicas em Anadia.

Parque de Merendas e Lazer da Fogueira marca último ano do mandato

O Parque de Merendas e de Lazer da Fogueira é o primeiro parque do género a nascer na freguesia de Sangalhos. Um sonho antigo no plano de intenções de vários executivos, mas que começa agora a tomar forma. As obras arrancaram em 2015 com a construção dos sanitários e do muro exterior de suporte, mas o grosso está para fazer e este poderá ser o ano que marca a viragem no embelezamento deste espaço. O objetivo é fazer o parque tal como está projetado, ainda que para isso tenha de haver um apoio considerável por parte da Câmara Municipal de Anadia.

São cerca de 6 mil metros onde existe um lavadouro que vai ser requalificado, criada uma zona pedonal e um amplo estacionamento. A rigueira onde corre água o ano inteiro será empedrada e alargada de forma a formar um pequeno lago onde haverá uma ponte em madeira que une as duas margens. Depois serão concluídos os sanitários e colocadas várias mesas, bancos, churrasqueira e um parque infantil.

As árvores serão alvo de uma análise por parte de um especialista que irá indicar quais as que será necessário abater ou replantar.

“Gostava de deixar o parque concluído, mas depende do apoio da Câmara, pois não temos dinheiro para fazer tudo de uma vez. Temos de ir devagar.”

Catarina Cerca