Columbofilia: Pombo sangalhense brilha em Bruxelas

Um pombo-correio pertencente a Abílio Sousa, da União Columbófila do Cértima, com sede em S.João de Azenha, Sangalhos, participou, de 27 a 29 de janeiro, na 35.ª Olimpíada Columbófila que decorreu na Bélgica, mais concretamente no Square Brussels Meeting Place.

Um evento que reuniu os melhores pombos-correio a nível mundial, tendo Portugal estado representado por 31 “atletas”.

O pombo-correio com a anilha “195” (é desta forma que é conhecida a ave de Sangalhos) viajou integrado na seleção nacional para representar Portugal na capital belga.

A ave, um pombo-azul, do ano de 2012, foi oferecido a Abílio Sousa por um amigo (Luís Taveira) do Luso.

Ligado à columbofilia há quase duas décadas, este militar da GNR revelou a JB que a ave é um exemplar único, dado os prémios já alcançados.

Com 110 pombos em competição, Abílio Sousa destaca que o “195” é um caso de sucesso no meio-fundo, sendo a primeira ave deste columbófilo e da União Columbófila do Cértima a estar presente numa competição olímpica e por tal a ficar conhecido como “olímpico”.

Em Bruxelas, a ave competiu na categoria Adultos e obteve o 20.º lugar, com um coeficiente de 35,133.

Abílio Sousa explicou que este pombo já ganhou a anilha de bronze (meio fundo) e em 2016 alcançou a nível distrital e nacional dois terceiros lugares em Sport Adultos, tendo ainda participado em dois anos consecutivos (2015 e 2016) em todas as provas de meio-fundo do distrito de Aveiro e a nível nacional, pontuando em todas elas.

Portugal foi representado por 31 “atletas”, nas duas classes, Standard e Sport.

Portugal sagrou-se vice-campeão olímpico na categoria de Sport Velocidade e na classificação por países terminou no 7.º lugar.

A ave está inscrita na Associação Columbófila do Distrito de Aveiro, que é uma das mais fortes a nível nacional.

Abílio Sousa afiança que estes resultados são fruto de muito trabalho, dedicação e espírito de sacrifício, já que exige – em época de competições – dois treinos diários de aproximadamente 40 minutos cada.

CC