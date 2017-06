O protocolo de apoio financeiro para a colocação de piso em relva sintética e respetivo sistema de rega e vedação no campo de jogos da Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros foi assinado, no passado dia 20 de junho, entre a Câmara Municipal de Anadia, Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros, e a Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros.

Este era um grande sonho da atual direção da Associação liderada por Filipe Santiago que verá assim a sua concretização muito em breve. As obras, financiadas pelo Município de Anadia, deverão arrancar dentro em breve, para que o campo de Val das Cavadas possa estar operacional no início da próxima temporada desportiva, que se inicia em setembro.

Nos termos do protocolo assinado, compete à Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros assegurar a execução da implementação do sistema de rega e vedação, partes complementares à instalação do piso de relva sintética. Esta coletividade compromete-se ainda a facultar, de forma graciosa, a utilização das instalações desportivas na realização de eventos da responsabilidade da Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros e da Câmara Municipal de Anadia, mediante acordo prévio.

De referir que a celebração do presente protocolo resulta da deliberação de Câmara, tomada em sua reunião, realizada em 14 de junho último.

Com a conclusão deste investimento, o concelho de Anadia ficará dotado de um vasto conjunto de campos de futebol com piso sintético, proporcionando, assim, aos jovens excelentes condições para a prática desta modalidade.