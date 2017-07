O Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, na sequência da sua passagem pelo concelho de Anadia, no passado dia 14 de julho, efetuou uma visita às obras de Requalificação e Ampliação do Quartel de Bombeiros, acompanhado por Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal.

A receber a comitiva estiveram vários elementos da direção e da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos BVA, nomeadamente o vice-presidente, José Cruz, que deu a conhecer as alterações que estão a ser implementadas na estrutura existente, por forma a que o “novo” quartel se torne, por um lado, mais funcional e, por outro, que fique dotado de maior comodidade para acolher os bombeiros e restantes serviços.

Obra pronta no final do ano. O governante inteirou-se da realização da obra, constatou que a mesma se encontra a cumprir o cronograma de execução, sendo expectável que a mesma esteja concluída até final do ano, altura que é comemorado mais um aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

Foi ainda dado a conhecer a Jorge Gomes o lay out do projeto em desenvolvimento e efetuada uma apreciação in loco, tendo ficado agradado com o que viu, congratulando a Direção, pelo esforço desenvolvido nomeadamente pela obra já executada.

Mais de meio milhão para obras de requalificação. A obra está orçada em cerca de 655 mil euros, sendo financiada pelos fundos comunitários, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – Eixo Prioritário II – POSEUR, em cerca de 400 mil euros.

De referir ainda que a Câmara de Anadia atribuiu uma verba de 350 mil euros para apoiar as obras, que se encontram a decorrer em bom ritmo.