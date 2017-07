A Biblioteca Municipal de Anadia esteve em festa na última segunda-feira, dia 3 de julho, ao celebrar o 9.º aniversário com um final de tarde dedicado às artes e letras (com belíssimas atuações de alunos da Escola Básica e Secundária de Anadia, Colégio de Famalicão, Escola Básica de Vilarinho do Bairro e Colégio Salesiano de Mogofores) que deliciou mais de uma centena de convidados, na maioria utilizadores daquele espaço, que aproveitaram o momento para conhecer a nova Sala de Leitura ao Ar Livre que a Câmara Municipal de Anadia inaugurou.

Um novo espaço, acolhedor e simpático, com 36 lugares (equipada com wireless e tomadas de energia) que permite dar resposta ao crescente número de utilizadores deste espaço, sobretudo na época de exames.

Na ocasião, a edil anadiense Teresa Cardoso, realçaria isso mesmo, o facto da Biblioteca de Anadia estar a crescer, de ano para ano, “tornando-se num exemplo claro de que as Bibliotecas não estão a esvaecer, mas antes a crescer”. Por isso, o seu executivo tem realizado uma série de alterações e adaptações de forma a dar resposta à crescente lotação da biblioteca.

“A Sala de Leitura ao Ar Livre, uma ampliação que pretende dar resposta à frequente lotação da Secção de Adultos, sobretudo em época de exames”, disse, depois de há dois anos, ter sido redistribuído o mobiliário deste espaço de forma a integrar mais 30 lugares sentados que rapidamente se esgotaram.

Perante a falta de espaço, o executivo tem também em curso um ambicioso projeto de requalificação da zona exterior envolvente, que vai criar espaços que complementem os serviços prestados pela Biblioteca Municipal.

Aos muitos convidados presentes, a presidente da autarquia recordou que há 10 anos, a tutela acreditava que a biblioteca de Anadia seria até grande demais para o concelho: “a atualidade mostra-nos o quanto a realidade consegue superar largamente a imaginação”. Por isso, avançou que esta “Sala de Leitura ao Ar Livre” não foi inspirada em nenhuma outra, resultando sim, de um processo de análise e reflexão das características da comunidade. Uma biblioteca municipal que “procura continuamente aperfeiçoar e adequar os serviços às necessidades da comunidade”, referiu.

E porque a educação e a cultura são áreas onde o município tem apostado, Teresa Cardoso destacou os múltiplos projetos concebidos para a comunidade: casos do “Contos & Fraldas”, projeto distinguido pela Fundação Calouste Gulbenkian, pelo impacto que tem na criação de vínculos entre o bebé, o livro, a leitura e a Biblioteca; para as crianças e jovens porque têm, ao seu dispor, um lugar acolhedor, onde dispõem de recursos capazes de os auxiliar no seu percurso educativo, mas também por ser um espaço de recreação, onde podem ocupar o seu tempo livre; para os adultos porque lhes é garantido o acesso à informação e ao conhecimento nas suas mais variadas formas; para os idosos porque encontram na Biblioteca um espaço e um serviço que respeita e valoriza as suas memórias, estimulando-os cognitivamente através da leitura nomeadamente com o projeto “Leituras sem Idade”, distinguido, também, a nível nacional, como uma iniciativa de Elevado Potencial de Empreendedorismo Social.

Presente nesta inauguração, Maria José Moura, uma das pessoas mais marcantes no campo das bibliotecas públicas em Portugal, tendo sido uma das pioneiras na criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas Portuguesas, da qual foi coordenadora durante vinte anos, e a quem, frequentemente, apelidam de “mãe das bibliotecas públicas portuguesas”, agradeceu as referências, destacando que o trabalho não foi realizado apenas por si, mas por uma equipa de colegas dedicados e empenhados, mostrando-se ainda agradavelmente surpresa com os espaços disponibilizados nesta biblioteca.

Devido à falta de espaço, na próxima edição incluiremos todos os premiados nos vários concursos promovidos pela Biblioteca Municipal.

Gustavo Campar empresta nome a prémio escolar. O momento mais emotivo foi vivido com o anúncio de que o nome do pequeno Gustavo Campar (falecido a 8 de maio, com apenas 10 anos) irá, no próximo ano letivo, estar associado a uma nova categoria (o Conto) do Concurso Escolar Ler e Aprender, promovido pela Câmara Municipal de Anadia. Subordinado ao tema “O prazer de ler”, este novo prémio, perpetuará o nome de Gustavo Campar que como diria a diretora da Biblioteca, Sónia Almeida, “foi muito feliz nesta casa dos livros, onde manifestou, precocemente e de forma evidente, o seu amor pelos livros e pela leitura”.

O jovem começou a utilizar a Biblioteca Municipal aos 4 anos e conta, nos seus registos, com mais 400 livros requisitados.

A título póstumo, a edil Teresa Cardoso entregou ainda a Sara Campar, mãe do pequeno Gustavo, um cartão de utilizador honorário da Biblioteca, “num singelo reconhecimento ao utilizador 2772”. Um longo aplauso e algumas lágrimas homenagearam o pequeno, que faleceu a 8 de maio, na biblioteca da Escola Básica e Secundária de Anadia, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Catarina Cerca