O comboio histórico do Vouga vai levar turistas todos os sábados, até final de setembro, desde Aveiro até Macinhata do Vouga, com paragem em Águeda. Vale a pena fazer esta viagem, a bordo de três carruagens históricas recuperadas, de 1908, 1913 e 1925, acompanhado de cantares tradicionais e onde poderá provar os Pastéis de Águeda. No regresso, há uma paragem em Águeda, com visita guiada ao centro da cidade, por estes dias enfeitado com os famosos “guarda-chuvas coloridos”. Na chegada a Macinhata do Vouga, pode visitar o Museu Ferroviário.

Este projeto resulta de um protocolo de colaboração entre a CP, a Câmara Municipal de Águeda e a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga. O Jornal da Bairrada acompanhou a viagem inaugural no passado dia 1 de julho. Aqui ficam as fotos de todo o trajeto.

Reportagem na edição de 6 de julho do JB