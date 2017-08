O Núcleo de Cantanhede da Liga dos Combatentes pretende levar a cabo a 3. ª Campanha de recolha de Roupa, Livros, Brinquedos e Bens alimentares (Arroz, Massas, Enlatados) para famílias e crianças desfavorecidas do concelho de Cantanhede.

A Campanha teve início no dia 1 de agosto e vai prolongar-se até ao final do Verão.

Esta iniciativa pretende contar com o apoio dos sócios, familiares e amigos do Núcleo de Cantanhede e outras entidades da sociedade civil.

O objetivo desta Campanha é dar expressão ao valor da solidariedade e da cooperação perante as necessidades que atinge a população. Todos os esforços têm como um objetivo único, comum e partilhado: recolher vestuário, Livros, brinquedos e bens alimentares para famílias e crianças carenciadas.

O Núcleo de Cantanhede chama a atenção para os dias difíceis em que muitas crianças do nosso Concelho estão a viver, resultado da falta de emprego que atinge as famílias. Com esta atividade, pretende-se apelar uma vez mais, para contribuírem de forma a continuar a fomentar o espírito da solidariedade, da união, para uma comunidade mais coesa e justa.

A todas as pessoas de boa vontade, o Núcleo de Cantanhede pede que entreguem as roupas, Livros, brinquedos e bens alimentares, no Núcleo de Cantanhede da Liga dos Combatentes: Largo Pedro Teixeira-Casa dos Bogalhos, 1ºAndar – 3060-132 Cantanhede. (Para qualquer informação TLM-913531422) ou cantanhede@ligacombatentes.org.pt

Horário de entrega: Segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.