O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro vai animar o Parque das Termas da Curia, na noite do próximo sábado, 19 de agosto, a partir das 21h30, no âmbito de “Curia – Paixão pela Vida”, o cartaz de animação da estância termal promovido pela Câmara Municipal de Anadia.

Desde meados dos anos 90 que este rancho leva a todo o país e ao estrangeiro os nomes de Vilarinho do Bairro, de Anadia e da Bairrada, divulgando os usos e costumes da freguesia, do concelho e da região.

A animação da Curia prolonga-se até setembro e faz parte da agenda “Anadia – Animação de Verão”, promovida pela Câmara Municipal de Anadia, que contempla ainda a programação das “Quintas no Museu” e de “Às Sextas na Praça”.

De recordar que, pela Curia, já passaram, na animação deste ano, a Orquestra Desigual da Bairrada, Gonçalo Tavares e Luís Represas, as Marchas Populares, o Rancho Folclórico de Óis do Bairro “Olhitos da Bairrada”, o Grupo Folclórico da Pedralva e o Grupo Folclórico de Paredes do Bairro. A animação prossegue no dia 26 de agosto, sábado, no Parque das Termas, com a atuação do Grupo Incantus, da Cerca – S. Pedro, da freguesia de Avelãs de Cima.

A entrada é livre.