A Câmara Municipal de Anadia está a investir mais de um milhão de euros na requalificação das escolas EB1 de Vila Nova de Monsarros, de Aguim e de Tamengos. As intervenções têm como objetivo dotar os edifícios de melhores condições de conforto e de segurança, tornando aqueles espaços mais aprazíveis para as respetivas comunidades educativas.

Os estabelecimentos de ensino de Vila Nova de Monsarros e de Aguim “poderão entrar em funcionamento ainda no decorrer do primeiro período”, caso o Agrupamento de Escolas de Anadia considere também que “se encontram reunidas as condições para tal”, adiantou a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso.

Quanto à Escola EB1 de Tamengos, a autarca frisou que “o prazo de execução das obras termina no final do mês de dezembro”, assegurando que “poderá entrar em funcionamento no decorrer do segundo período”.

