As emoções do futebol estão de volta a nível distrital, com a entrada em cena do Campeonato Safina, 1.ª Divisão Distrital e 1.ª eliminatória da Taça do Distrito, da Associação de Futebol de Aveiro.

Mas o grande destaque do fim de semana desportivo vai para o dérbi bairradino Anadia – Águeda, duas equipas que, 15 dias depois, se voltam a encontrar no Municipal de Anadia, depois da primeira eliminatória da Taça de Portugal, que os Trevos venceram por 1-0. Segue-se 4.ª jornada do Campeonato de Portugal – Série C, em mais um jogo de emoções fortes e de resultado imprevisível.

No principal escalão da AFA, destaque para o Beira-Mar-Pampilhosa, duas equipas que se assumiram como grandes candidatas à subida aos campeonatos nacionais. O Famalicão fará a receção ao Vista Alegre.

Oliveira do Bairro, Oiã e Mealhada começam o segundo campeão distrital de Aveiro em casa, jogando com Macieirense, ACRD Mosteirô e Mourisquense, respetivamente.

Todos os jogos começam às 17h.