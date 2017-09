A Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro reuniu, no passado sábado, mais de 3.000 participantes, numa iniciativa de cariz solidário que recolheu 11.306,85 euros de inscrições mais 12.850 euros de donativos de empresas a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB).

De referir que a quase totalidade do valor doado pelas empresas foi investido pela associação na aquisição de uma parte dos kits de participação (t-shirts e mochilas) distribuídos na iniciativa. O restante valor angariado será um importante contributo para a AHBVOB suportar o investimento a ser realizado em equipamento operacional. Recorde-se que na edição do ano passado foram angariados 15.000 euros, entre participantes e empresas, valor que contribuiu para a aquisição de uma ambulância de socorro.

Pela terceira edição consecutiva, grupos de amigos, famílias inteiras, netos, filhos e avós, com bebés nos carrinhos e até com os seus animais de estimação “vestidos” a preceito, equipados com balões e óculos e pulseiras de néons, caminharam e dançaram em autêntico ambiente de festa e confraternização por uma causa solidária.

Por entre dois “trios elétricos” com DJ e animador a darem música e a puxarem pelos caminhantes, uma imensa coluna humana, solidária e muito divertida, foi iluminando e serpenteando pelas ruas de Oliveira do Bairro, ao longo dos cerca de 5 km do percurso, desde a Biblioteca Municipal, passando pelo Quartel dos Bombeiros e terminando no Parque dos Pinheiros Mansos, onde pouco depois teria início a segunda noite do Festival da Juventude.

Ao longo do percurso, os caminhantes foram sendo surpreendidos com alguns pontos de animação, com dança e animadores de rua, e com o lançamento de confettis e de fogo de artifício. Ao colorido dos milhares de balões e dos néons de várias cores, respondeu o céu da Alameda com cascatas de coloridas e brilhantes estrelas artificiais, que deslumbraram todos quantos participaram na iniciativa.

Momentos antes do arranque, Mário João Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, e Alberto Nunes Cardoso, Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, as duas entidades responsáveis pela organização da iniciativa, agradeceram a presença e solidariedade de todos os participantes, enaltecendo o crescimento que a Caminhada Solidária Noturna tem tido desde a sua primeira edição.

Depois dos 1.100 inscritos na primeira edição da Caminhada Solidária Noturna, realizada em 2015, e da surpresa dos 2.500 participantes em 2016, a organização definiu como objetivo para 2017 superar os números do ano anterior, preparando-se em termos logísticos com 3.000 kits de participação.

Ler mais na edição impressa ou digital